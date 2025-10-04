台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

▲檢警搜索洪男住處，查扣到6918部性影像。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台大法律系22歲洪姓男子在學期間，涉嫌於網路透過變聲器及女性照片向男網友搭訕，誘騙對方裸聊再側錄性影像並販售，被害人當中甚至還有未成年少年，全台逾300人受害。案件經媒體曝光，外界形容洪是「台大版紅姐」，而洪男背景也被起底，他曾就讀東部某高中，是該校有史以來首位考上台大法律系的資優生，其父是警職，洪還曾說，「因爸爸是司法的執行者，才立志攻讀司法相關學系！」

洪男在母校師長眼中，是個個性沈穩、做事細心的孩子，在校成績優異，曾擔任校內某社團社長，接待過外賓，累積國際視野，表現亮眼。大學放榜後，成為該校創校以來第1位考上台大法律的學生，洪當時說，因父親當警察，是司法的執行者，從小對司法制度耳濡目染，讓他決定攻讀法政相關科系。

▲洪男（左二）是母校創校以來首位考上台大法律的資優生。（圖／翻攝網路）



未料上大學後，洪男不知為何行為開始偏差，於大二更開始性犯罪，台中地檢署指出，從去年底開始，中部陸續有7名被害人報案，調查發現，洪於2022年起，在社群網站「X」招攬網友進Telegram群組，在群組內刊登他購買、交流得到的性影像，並以每部200元至2500元販售。

至2024年洪變本加厲，不再滿足從別處得來的性影像，決定「親自下海」，在IG、交友軟體上找尋他喜歡的成年男子或少年，以美女頭像與變聲器，誘使對方在視訊過程中裸體、打手槍，再偷偷側錄裸聊畫面。

台中地檢署今年5月間指揮警方前往洪的台北信義區住處搜索，於隨身碟、電腦及雲端查扣到6918部性影像，清查有289名成年男子、32名少年受害，洪也當場被逮。

5月時洪仍在學，檢方將他向法院聲押，法院一度交保，6月間檢方抗告成功，恰巧當時洪也畢業，剛畢業旋即遭到收押；全案檢方近日依兒童及少年性剝削防制條例將他起訴，求處重刑，經移審台中地院，法院裁定20萬元交保、限制住居，至於到底有多少人受害，有待檢警持續調查。