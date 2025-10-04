　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警搜索洪男住處，查扣到6918部性影像。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台大法律系22歲洪姓男子在學期間，涉嫌於網路透過變聲器及女性照片向男網友搭訕，誘騙對方裸聊再側錄性影像並販售，被害人當中甚至還有未成年少年，全台逾300人受害。案件經媒體曝光，外界形容洪是「台大版紅姐」，而洪男背景也被起底，他曾就讀東部某高中，是該校有史以來首位考上台大法律系的資優生，其父是警職，洪還曾說，「因爸爸是司法的執行者，才立志攻讀司法相關學系！」

洪男在母校師長眼中，是個個性沈穩、做事細心的孩子，在校成績優異，曾擔任校內某社團社長，接待過外賓，累積國際視野，表現亮眼。大學放榜後，成為該校創校以來第1位考上台大法律的學生，洪當時說，因父親當警察，是司法的執行者，從小對司法制度耳濡目染，讓他決定攻讀法政相關科系。

▲▼ 。（圖／翻攝學校網頁）

▲洪男（左二）是母校創校以來首位考上台大法律的資優生。（圖／翻攝網路）

未料上大學後，洪男不知為何行為開始偏差，於大二更開始性犯罪，台中地檢署指出，從去年底開始，中部陸續有7名被害人報案，調查發現，洪於2022年起，在社群網站「X」招攬網友進Telegram群組，在群組內刊登他購買、交流得到的性影像，並以每部200元至2500元販售。

至2024年洪變本加厲，不再滿足從別處得來的性影像，決定「親自下海」，在IG、交友軟體上找尋他喜歡的成年男子或少年，以美女頭像與變聲器，誘使對方在視訊過程中裸體、打手槍，再偷偷側錄裸聊畫面。

台中地檢署今年5月間指揮警方前往洪的台北信義區住處搜索，於隨身碟、電腦及雲端查扣到6918部性影像，清查有289名成年男子、32名少年受害，洪也當場被逮。

5月時洪仍在學，檢方將他向法院聲押，法院一度交保，6月間檢方抗告成功，恰巧當時洪也畢業，剛畢業旋即遭到收押；全案檢方近日依兒童及少年性剝削防制條例將他起訴，求處重刑，經移審台中地院，法院裁定20萬元交保、限制住居，至於到底有多少人受害，有待檢警持續調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相
富邦味全大場面！　力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見
快訊／創新高！破2萬鏟子超人湧災區　驚人畫面曝
「半夜一群人大吼大叫」　心靈協會：在釋放能量
防小黑蚊！　鏟子超人「必帶神物」曝光
快訊／匿名信爆球員涉賭！　中職、工會回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

這老闆太佛！　同事赴花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

更多熱門

相關新聞

川普把「正義」變成清算？　柯米起訴與司法武器化

川普把「正義」變成清算？　柯米起訴與司法武器化

2025 年 9 月，前 FBI 局長詹姆斯．柯米 (James Comey) 於維吉尼亞州遭大陪審團起訴，罪名是對國會不實陳述與妨礙程序。隔日，川普面對鏡頭說出「我希望還會有其他人」——一句話，為事件加上了制度性的註腳：這不是孤立案件，而是治理邏輯的轉向。

台大牙醫生偷拍22女　想捐錢行善求和解被打臉

台大牙醫生偷拍22女　想捐錢行善求和解被打臉

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

關鍵字：

性犯罪台大洪男司法社會紅姐

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

9家手搖飲中秋優惠一次看

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面