單親爸倒家中亡！10歲雙胞胎「以為在睡覺」伴屍整夜　坎坷背景曝

▲新竹一名單親爸倒地猝逝，留下一對10歲雙胞胎。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市傳出一起令人鼻酸的憾事！中秋節前夕，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，竟在家中陪著倒臥的父親江姓男子一整夜，天真以為爸爸只是「睡著了」。直到隔天仍叫不醒，兄弟倆才慌忙向學校老師求助。消防人員趕抵現場後，才確認江男早已身亡多時，畫面令人心碎。

據了解，江男十年前因妻子難產過世後，獨力撫養這對雙胞胎兒子，生活陷入低潮，長期飽受重度憂鬱症折磨，健康每況愈下。鄰居回憶，他體態消瘦、走路不穩，平日靠打零工與補助維生，經常可見兩名孩子自行上下學。江家親友透露，江男近來常喊身體不適，卻因經濟拮据未積極就醫。

根據兩兄弟陳述，父親在2日曾於家中跌倒，隔天倒臥地上不語，兄弟倆以為只是休息，守在一旁陪伴整夜。翌晨哥哥見父親仍未醒來，趕緊跑去學校求助老師。老師聽聞狀況立刻通報消防單位，現場發現江男頭部有撕裂傷、地面殘留血跡，初步研判可能因體弱加上外傷導致顱內出血不治，確切死因仍待解剖釐清。

新竹市社會處表示，江男曾因健康不佳遭通報，社工一度協助安置機構照護，並由親屬暫代照顧孩子，後續徵詢本人意願、病況改善後返家生活。江家除補助外，另有友人資助，經濟狀況尚可。事發後，兩兄弟已由家屬接回照顧，社會處已介入關懷，提供後事協助及後續經濟支援，並持續追蹤輔導。

校方指出，兄弟倆平時乖巧懂事、學業中上，與同齡學童無異。學校在得知噩耗後，第一時間家訪慰問，並啟動教育部學產基金與校內急難救助金申請，同時由輔導老師進行心理輔導，陪伴孩子面對喪父創傷。