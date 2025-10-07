台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

記者林東良／台南報導

台南市中西區海安路五段一家餐廳外，5日凌晨發生酒後鬥毆事件，45歲林姓男子疑似酒醉後言語過激，與19歲黃姓男子發生口角，雙方爆發肢體衝突，林男被控出言辱罵還動手打人，造成黃男身體多處擦傷，市警二分局到場後逮捕林男，全案依傷害罪嫌送辦。

▲台南市中西區海安路餐廳外5日凌晨爆發酒後衝突，45歲林姓男子動手毆打黃男，警方依法送辦。（翻攝黑色豪門企業）

▲市警二分局到場後查獲林男，全案依傷害罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，5日凌晨1時20分左右，當時45歲林男與友人在餐廳外喝酒聊天，酒意濃厚、語調高昂，黃男疑似誤以為林男在挑釁，雙方言語對嗆，氣氛一度緊張。現場民眾拍下畫面上傳至Threads平台「黑色豪門企業」，影片中可見林男身穿黑衣、情緒激動，不斷飆罵：「你少年大尾？還有什麼話說？俗辣，給我安靜一點！」甚至嗆聲：「你想上IG出名，我也想出名！」

林男疑見黃男露出笑容後更加暴怒，隨即揮拳毆打腳踹踢黃男，還向拍攝者嗆聲，最後才悻悻然步行離去。影片上傳後引起網友熱議。

市警二分局海安派出所所長顏呈叡指出，10月5日凌晨1時20分許接獲報案，立即派員前往查處，經了解係19歲黃姓男子於該處見45歲林姓男子酒醉，以為對方在挑釁，雙方即發生言語及肢體衝突，造成黃姓男子受傷，全案依傷害罪嫌送辦。