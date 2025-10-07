「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

▲▼東石海之夏讓民眾快速離場，獲得網路不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣2025「東石海之夏」海上煙火秀6日晚間7時施放，短短12分鐘內施放1.8萬發煙火，讓現場約7萬觀眾在中秋佳節留下美好回憶，活動結束後的交通疏散較去年花約三個小時才清場來的迅速，今年廣獲民眾好評，不少網友紛紛給予朴子分局讚賞。

警方表示，有鑑於去年活動對民眾參與數量的評估落差，散場動線規劃不足致塞車3個小時的「盛名」，負責著主責朴子警察分局更是本次活動大刀闊斧啟用多項交通管制措施：

一、擴大範圍加強管制，提前實施周邊道路停車秩序整理：

（一）製作 LED 活動示警燈具與各類改道牌面，限制重要散場路線車道之順暢，及醒目提醒遊客散場路線行向。

（二）考量適逢連續假期，朴警提前精算會場周邊各停車空間與道路路肩可容納車輛總數，並運用無人機即時監看車輛停放狀況與變化，並結合 AI 運算輔助，依此於適當時間點嚴格執行縣府頒佈之辨證出入，防止車輛任意進出。

（三）派員來回持續梭巡各路段，管理車輛停放適當位置、保持車道暢通，期前遏止散場車流堵塞之可能。

二、分區分工且增量逐層管制，嚴格執行入場車流總量管理：

（一）將東石漁人碼頭周邊範圍劃分多達6個分區，各分區均指定分區指揮官並充分授權即時指揮調度，又本次縣警局徵調鄰近多個分局與總局警力到場支援，總運用警力數比往年增加。

（二）即時分析各停車場遊客車輛停放數量之變化，逐層啟動路口管制，不再讓遊客車輛進入已滿額之停車場空轉，使會場周邊道路範圍內之車流總量得到一定之控制，有效改善往年無車位之遊客任意違規停車及滯留車道阻礙交通之情形。

三、規劃多條散場動線，加強管制作為以加速遊客離場：

（一）經徵得水利單位之許可，啟用南、北各1條水防道路，再加上主幹道彩霞大道與台82線，使原先散場車流由1個方向，增加至3條路線可散場。

（二）散場專用之堤防道路因路幅狹小，故提前實施管制，禁止車輛進入與停車，僅限散場時專用，有效保障散場車流之車速與安全。

（三）彩霞大道東行延伸至台82線起點路段，該路段商家多、路幅小且彎道視線不佳，今年度即時啟用調撥車道，於散場時將該路段西行車道變更為東行車道，車流吞吐量加倍，有效加速散場車流離開。

朴子警察分局分局長林思妙感謝各方遊客的熱情參與及耐心配合警方交通管制，一同共創良好的停車秩序與行車順暢，也歡迎大家來年再度蒞臨歡慶美好佳節。