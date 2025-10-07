　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

▲▼朴子分局今年東石海之夏叫去年三小時，今年僅花一小時讓民眾快速離場獲得不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼東石海之夏讓民眾快速離場，獲得網路不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣2025「東石海之夏」海上煙火秀6日晚間7時施放，短短12分鐘內施放1.8萬發煙火，讓現場約7萬觀眾在中秋佳節留下美好回憶，活動結束後的交通疏散較去年花約三個小時才清場來的迅速，今年廣獲民眾好評，不少網友紛紛給予朴子分局讚賞。

▲▼朴子分局今年東石海之夏叫去年三小時，今年僅花一小時讓民眾快速離場獲得不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，有鑑於去年活動對民眾參與數量的評估落差，散場動線規劃不足致塞車3個小時的「盛名」，負責著主責朴子警察分局更是本次活動大刀闊斧啟用多項交通管制措施：

一、擴大範圍加強管制，提前實施周邊道路停車秩序整理：
（一）製作 LED 活動示警燈具與各類改道牌面，限制重要散場路線車道之順暢，及醒目提醒遊客散場路線行向。
（二）考量適逢連續假期，朴警提前精算會場周邊各停車空間與道路路肩可容納車輛總數，並運用無人機即時監看車輛停放狀況與變化，並結合 AI 運算輔助，依此於適當時間點嚴格執行縣府頒佈之辨證出入，防止車輛任意進出。
（三）派員來回持續梭巡各路段，管理車輛停放適當位置、保持車道暢通，期前遏止散場車流堵塞之可能。

▲▼朴子分局今年東石海之夏叫去年三小時，今年僅花一小時讓民眾快速離場獲得不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

二、分區分工且增量逐層管制，嚴格執行入場車流總量管理：

（一）將東石漁人碼頭周邊範圍劃分多達6個分區，各分區均指定分區指揮官並充分授權即時指揮調度，又本次縣警局徵調鄰近多個分局與總局警力到場支援，總運用警力數比往年增加。

（二）即時分析各停車場遊客車輛停放數量之變化，逐層啟動路口管制，不再讓遊客車輛進入已滿額之停車場空轉，使會場周邊道路範圍內之車流總量得到一定之控制，有效改善往年無車位之遊客任意違規停車及滯留車道阻礙交通之情形。

▲▼朴子分局今年東石海之夏叫去年三小時，今年僅花一小時讓民眾快速離場獲得不少好評 。（圖／記者翁伊森翻攝）

三、規劃多條散場動線，加強管制作為以加速遊客離場：

（一）經徵得水利單位之許可，啟用南、北各1條水防道路，再加上主幹道彩霞大道與台82線，使原先散場車流由1個方向，增加至3條路線可散場。
（二）散場專用之堤防道路因路幅狹小，故提前實施管制，禁止車輛進入與停車，僅限散場時專用，有效保障散場車流之車速與安全。
（三）彩霞大道東行延伸至台82線起點路段，該路段商家多、路幅小且彎道視線不佳，今年度即時啟用調撥車道，於散場時將該路段西行車道變更為東行車道，車流吞吐量加倍，有效加速散場車流離開。

朴子警察分局分局長林思妙感謝各方遊客的熱情參與及耐心配合警方交通管制，一同共創良好的停車秩序與行車順暢，也歡迎大家來年再度蒞臨歡慶美好佳節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

害死5命！基隆「女人心」卡拉OK縱火案　死囚林旺仁請求再審

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

元智大學攜手越南雒鴻大學　以AI科技開創華語教學新模式

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告　法院判她限期遷出

台南官田水雉園區奪COP15星級濕地中心獎　里山共生登國際舞台

「東石海之夏」今年清場僅一小時　網友大讚警方疏散有效率

點點投數位生活點數平台啟動　完成指定任務即可累計消費折抵點數

技藝傳承工作坊進駐台灣工藝園區　55歲+銀髮求職族都可報名

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

挺舉意外腰傷　台灣女將陳玟卉仍在世錦賽名列B組第1位

「越得不到越想要」星座Top 3　獅子遇到難以征服的對象就更想挑戰

國際火線／中國偏好戰爭？《暴風圈》引爆中韓舊恨新仇

再多挖一鏟！讓災區早日復原　中原大學志工隊中秋前進光復清災

用「義式烤雞」拜祖先....桃園女議員自曝公婆都驚呆了

5秒熔毀超音速反艦導彈　燎原-1激光武器率先上071登陸艦

國慶連假公路局北分局　轄管省道疏運措施報你知

前美貿易委員會主席批微軟　曾警告收購暴雪後漲價裁員成真

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

地方熱門新聞

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

離婚後前妻拒搬！男控「被鎖門外」氣到提告法院判她限期遷出

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

國慶連假北分局　轄管省道疏運措施報你知

技藝傳承工作坊10／31台灣工藝園區登場

台南官田水雉園區奪COP15「星級濕地中心獎」

元智大學以AI科技　開創華語教學新模式

王中平領軍開唱　恆基打造「最溫暖重陽趴」

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

點點投數位生活點數平台啟動

台南特搜隊再赴花蓮災區前線堅守希望不放棄

長榮中學國中部三生多益破9百分！語言力、科學力雙料國際競爭力

台南南化中坑民宅傍晚竄火！12車25警消搶救無人受困

更多熱門

相關新聞

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

嘉義縣盛事「2025 東石海之夏」活動煙火秀，將於 10 月 6 日晚上 7 點在東石鄉漁人碼頭施放，海上煙火秀勢必湧入大量人、車潮，而施放時其他較佳觀賞方向亦有布袋漁港沿線，民眾可自行挑選合適位置。

通緝犯躲車上想輕生　警救他一命

通緝犯躲車上想輕生　警救他一命

嘉義男忘了機車停哪　警回推前晚用餐處秒尋獲

嘉義男忘了機車停哪　警回推前晚用餐處秒尋獲

朴子分局警員成功制止交友詐騙

朴子分局警員成功制止交友詐騙

朴子警搭橋慈善團體助陷困家庭

朴子警搭橋慈善團體助陷困家庭

關鍵字：

朴子分局東石海之夏

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面