2025東石海之夏煙火秀震撼登場！　朴子警實施彈性交管措施

▲▼ 「2025 東石海之夏煙火秀隆重登場，朴警彈性實施交管」 。（圖／朴子警分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣盛事「2025 東石海之夏」活動煙火秀，將於 10 月 6 日晚上 7 點在東石鄉漁人碼頭施放，海上煙火秀勢必湧入大量人、車潮，而施放時其他較佳觀賞方向亦有布袋漁港沿線，民眾可自行挑選合適位置。

為維護活動期間車流順暢，朴子警察分局將彈性實施交通疏導管制措施，請用路人注意彩霞大道沿線兩側均禁止停車，觀海三路至黎明七路(船屋區前)路段嚴禁停車及設攤，違者警方將加強取締告發，如有妨礙通行，將予移置；另南、北堤管制不得停車且依此進入碼頭範圍，為維護整體交通秩序，僅限散場時單向使用。

活動期間旅客行車動線建議：

一、入場時：由縣道 168 線(與台 82 線共線)進入東石鄉，直行彩霞大道進入東石漁人碼頭，車湧如潮，建議提早於黎明七路一帶周邊停車場提早安放車輛，再步行進入碼頭範圍。

二、散場時為加速整體車行速度，提供 3 條路線得選擇使用：

(一)由北堤離開：東石驛站旁堤坊道路→黎明一路左轉（往萬善公廟）→塭港抽水站前右轉→嘉 1 線路口繼續直走進入左側防汛道路→166 線道左轉→台 61線。

(二)由南堤離開：觀海一路→臨水宮前路口右轉堤防道路→右轉往東石抽水站→繼續沿堤防道路行駛（途經台 61 線下涵洞、限高 3.4 公尺）→至台 17 線前左轉至南堤出口→台 17 線。

(三)由彩霞大道離開：彩霞大道→168 線道、台 82 線共線路口往台 82 線行駛。

朴子警察分局呼籲民眾除配合警方彈性管制措施外，在東石漁人碼頭各重點地區、路段視交通狀況隨時調派警力加強指揮疏導；並提醒碼頭區停車位規劃有限，建議旅客於外圍尋覓適當處所停車；也呼籲用路人不酒駕、不在禁止臨停區域及安全島兩側違停或併排停車，共同維護行車順暢及安全，並祝旅途愉快，平安順行。