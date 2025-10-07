鄭麗文政見會氣勢強！　喊：一定做最接地氣的黨主席

▲鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉愈趨白熱化，國民黨今（7日）舉辦首場實體政見發表會。前立委鄭麗文在發表談話時氣勢逼人，台下支持者也反應熱烈，她表示，她要做最接地氣的黨主席，重視基層聲音，尤其要拚經濟，且她將是最接地氣的黨主席候選人，不只是待在台北的辦公室裡，而是重視基層、說到做到，跟大家一起，發揮團結戰力。

鄭麗文政見會一開始就表示，她今天以比較沉痛的心情來到台中，因為市黨部現在還有34名黨工遭到起訴，就是因為大罷免被民進黨迫害，國民黨要撥亂反正，她保證當選黨主席第一件事就是成立司法正義律師團，相挺被民進黨打壓的黨員同志。

鄭麗文強調，她是最接地氣的黨主席候選人，不只是待在台北的辦公室裡，而是重視基層、說到做到；比如這次選舉，並不只是選黨主席，還要選黨代表，他們是一線最重要的作戰同志，卻沒有受到重視與珍惜，因此要重新組隊讓黨代表歸隊，發揮團結戰力。

鄭麗文指出，她過去曾被中央派到台中大里、太平選立委，因為當時沒人敢選，派系鬥得一塌糊塗，雖然已經很努力，仍未選上，從此大里由藍轉綠，至今都是綠營重要本命區；當年敗選的另一個重要原因是國親分裂，因此2026與2028一定要團結所有在野力量，一個都不能少。而且遊戲規則公布後要遵守，主席要有擔當，遊戲規則不能變來變去。

「決戰中台灣」，鄭麗文氣氛高昂的喊，現在台中有盧秀燕，南投有許淑華，彰化有王惠美，加上雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，組成女力天下；2026除了許要拚連任，其他縣市都要交棒，這就是民主政治，一棒接一棒，黨主席也是如此，一定要接棒，她就是最強強棒，會確保中彰雲嘉全部順利接棒。

「民進黨只會選舉，啥都不會」，鄭麗文說，他要證明國民黨的執政能力，藍營要扛起重責大任，不然台灣怎麼辦？下一代怎麼辦？難道要繼續內耗，甚至面對戰爭嗎？「中國國民黨要拚和平、拚經濟！」她說，最近收到前副總統蕭萬長的鼓勵，自己也一直記得蕭推動的兩岸經濟大市場。

鄭麗文表示，中彰投過去有多少的隱形世界冠軍，世界最厲害的精密機械就在中台灣，但面對美國關稅海嘯，鄉親日子過不下去，國民黨一定要做他們最大後盾，鬆綁法規、保護產業與中小企業和農民勞工，再創新一波經濟奇蹟；先總統蔣經國和前經濟部長李國鼎創造了台積電，今天國民黨要再次把餅做大，再創新的護國神山。

鄭麗文也提到，她會見日本自民黨總裁高市早苗是政黨外交的一部分，高市雖然做出很多不尊重歷史、扭曲歷史的事情，但政黨外交不能偏廢，台日關係對台灣非常重要；最後她主張，國民黨不會讓台灣當麻煩製造者，但也不會淪為地緣政治犧牲品，會積極締造和平，只有國民黨才能肩負重任，為台灣、中華民國與下一代的未來努力。

