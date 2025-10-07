黃復興大將張人俊表態！　提黨主席4使命挺郝龍斌

▲前金門縣長、前黃復興黨部書記長張人俊將軍與趙少康合照。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，本次共有6人參選，分別為郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中、蔡志弘。對此，前中廣董事長趙少康今（7日）分享前金門縣長、前黃復興黨部書記長張人俊將軍給的一封簡訊，張人俊點出黨主席4大使命，表態郝龍斌政通人和、政績斐然，更曾在一次歹徒持刀逼人事件，不計危險挺身制伏，解除危機，因此，足以擔當主席重任。

趙少康表示，國民黨主席選舉倒數10天，今天一早，自己接到老朋友張人俊將軍給的簡訊。張將軍一生戎馬，打過823砲戰捍衛金門，之後更擔任金門縣長，還做過黃復興黨部書記長，可說「黨政軍資歷完整」。

趙少康表示，張將軍已經94歲高齡，仍然心繫黨國發展，他給的簡訊標題是「國民黨主席選舉誰能擔當重任」，寫來條理分明、論證清楚，自己在取得將軍同意下，公開分享簡訊內容。

張人俊簡訊內容指出，國民黨主席選舉已到最後關頭，參選人的理念政見對黨國興利除弊及國家認同、92共識、兩岸間關係之處理，均有明確的說明具體的作法，至於個人的學識能力、行事風格、品德學養，社會大眾均知之甚詳，惟在黨國艱困亂事之秋，救亡圖存之際，誰能擔當重任，自由黨員公評。

張人俊認為，當前黨主席的使命，第一「要有文武全才，行政經驗豐富，能統領全局，運籌帷幄，決勝於千里之外者」、第二「融合民衆黨，集結在野一切力量，贏得2026、2028勝選者」、第三「擺脫依美媚日心態，堅持自立自強者」、第四「當務之急在兩岸和平共存共榮，化干戈為玉帛，救人民於水火之中，乃重中之重」。

張人俊強調，自己的認知是郝龍斌。郝龍斌是軍人世家，生於眷村，幼承庭訊，忠孝傳家，畢業於台大，留學美國麻州州立大學，獲食品科技博士學位，可說是才學俱佳。

張人俊指出，郝龍斌回歸後擔任母校教授12年之久，教學認真，獲師生愛戴。85年立委高票當選，理性專業問政，頗獲好評。後選台北市長，任職8年，公正廉明，忠厚篤實，以誠待人，不虛偽做作，能樂於助人，深入基層暸民疾苦，政通人和，政績斐然。

張人俊提到，另鮮為人知者，郝龍斌冷靜沉著，機警過人。在一次公車上，歹徒持刀逼人，不計危險挺身制伏，解除全車乘客危機，又在紅十字會秘書長任內，將所得薪資全數捐出拹助弱勢，智勇雙全。以上所見，足以擔當主席重任。

張人俊直言，總之，參選者均國民黨精英，各學有專長，皆抱著救黨救國的雄心壯志。在選舉後期能集中智慧齊心合力，救黨：則百年大黨重現光輝。救國：則中華民國歷久而長青。文末署名「前黃復興黨部書記長張人俊」。

▼郝龍斌。（圖／記者林敬旻攝）