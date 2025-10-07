羅智強政見會立軍令狀：2026藍執政縣市減少　將辭黨主席負責

▲羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席改選將於10月18日進行投票，國民黨今（7日）舉辦首場實體政見發表會。政見會一開始，羅智強就喊出要立下軍令狀，2026年是2028年的前哨戰，看到民進黨荒腔走板，他宣示，他若擔任黨主席，2026縣市長的總席次減少，他就立刻辭掉黨主席，至於民進黨執政縣市沒拿下一席，就辭掉黨主席。

羅智強提到，要選黨主席要有三個「忠心」，首先就是要對中華民國有忠心，他是出生在花蓮的小孩，父母都是跟蔣經國來到台灣，從小家裡就掛著蔣公、經國先生的照片，父親告訴他，沒有兩位蔣總統就沒有今天的他，他是正藍家庭的小孩。因此他從頭到尾都反對台獨，捍衛中華民國的信念沒有改變，一路走來就是堅定的捍衛者。

話鋒一轉，羅智強表示，日本高市早苗當選了自民黨的黨魁，但對台灣來說，該說的話，還是要說，即便跟日本交往，立場表達也要堅定，還是要做到捍衛國格必須要做的事情；中國大陸，血緣同脈，文化齊一，當然要和平往來，確保中華民國的安全，他在總統府工作過，處理過兩岸政策，國民黨執政時，大陸人談到台灣說台灣最美的風景是人，結果現在大陸人民對於台灣只剩黨這個字，今天國民黨主席非常重要的就是捍衛國家安全，要做到不卑不亢。

羅智強也說，他參選就是要恢復九二共識的信心，兩岸交流非常重要的地基，創造觀光客、和平互信，面對中國大陸蠻橫的威嚇時，他一定站出來反對，捍衛國家尊嚴也要穩定兩岸和平，這就是中華民國需要的尊嚴。

「第二忠心是對人民忠心」，羅智強說，他一定站在人民的這一邊，這次去花蓮很難過，但有人說花蓮災情都一個禮拜了幹嘛去，但是現在是要去重建，立法院要提出相關條例，他就是要到災區搜集災區的意見，這就是對人民忠心。

羅智強說，再來就是要對國民黨忠心，他是孫中山信徒，他在國民黨一定一起團結作戰，像之前大罷免時間，台中立委有需要，他一定第一時間就來協助他們，雖然現在主席選舉有些火花，但是有關他退選傳言，他要嚴重駁斥，他一定參選到底，讓國民黨重返執政。

