中壢「萬人封街烤肉」來了！大人小孩狂歡爽吃肉　人潮盛況超震撼

▲中壢「萬人封街烤肉」盛大登場，烤肉香味飄滿街道。（圖／桃園市政府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園中壢每年都會舉辦「萬人封街烤肉」活動，今年正式邁入第23年，6日（中秋節）這天共有18個社區大樓住戶共820組報名，居民除了在街道上一起賞月、烤肉歡慶外，現場也有請藝人、大專院校學生進行表演。桃園市長張善政表示，中壢封街烤肉已是地方傳統，盼民眾能在這天共享美食與音樂，跟家人闔家團聚。

在中壢SOGO商圈周邊的18個社區富有盛名的「萬人封街烤肉」6日盛大登場，今年總共有820組報名，報名人數超過萬人，曝光的現場照片可以看見，整個街道人山人海，每組烤肉架旁邊都圍滿了大人小孩，每個人臉上都露出快樂的笑容，現場相當熱鬧。

▲網友在臉書分享活動盛況。（圖／翻攝自我是內壢人）

桃園市長張善政6日晚間也親自到現場出席活動，他表示，中壢封街烤肉活動每年均由桃園市新都心生活文化協會舉辦，除了新冠疫情期間停辦外，至今已邁入第23年，「封街烤肉」已經是地方傳統，盼民眾能在這天共享美食與音樂，跟家人闔家團聚。

也有網友在臉書分享烤肉的照片，網友看了紛紛表示，「傍晚三點四點經過時，真的很想當場報名」、「真好，有過節的氣氛，哪像我們在家門口烤肉，一直被隔壁檢舉」、「這樣烤肉才有氣氛」，但也有人說，「這種天氣都能中暑，我們社區很通風，只有幾組人在烤都熱了，何況這種密密麻麻的人群」。