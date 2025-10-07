長榮中學國中部三生多益破9百分！　語言力、科學力雙料國際競爭力

▲長榮中學國中部學生多益表現亮眼，展現國際語言實力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學國中部英語教育成果再傳捷報！三名國三學生於全民英檢國際指標──多益測驗中表現亮眼，李品澔以945分奪全場最高分，周昱丞與謝允斌也分別拿下915分與900分，展現遠超同齡層的語言實力。

值得一提的是，李、謝兩人同時為「全國生物科展冠軍」得主，兼具科學與語文雙長，被師長讚為「跨領域新世代典範」。

李品澔談起英語學習歷程笑說，自己從小就愛聽英文有聲書，「從《神奇樹屋》到《哈利波特》，故事讓我在不知不覺中養成語感，也讓我對世界產生好奇。」他未曾出國，卻透過線上課程、外師營隊與大量閱讀建立語言實力。他認為多益考試的關鍵不在死背單字，而是「掌握題目的邏輯與節奏」，用理解取代記憶。

同樣表現優異的謝允斌平日透過學校多益課程與補習班強化實力，考前還大量閱讀BBC與CNN新聞，累積英文語感與時事字彙。他說：「多益是長期努力的結果，不可能一夕之間。」周昱丞則靠穩定節奏與紮實訓練，順利拿下915分的亮眼成績，證明持續練習比天分更關鍵。

長榮中學校長許德勝表示，學生能在國中階段就取得接近滿分的多益成績，顯示學校長期推動國際教育的成效。他強調：「我們希望孩子不只是考高分，更能以語言理解世界、跨文化交流，這才是教育的核心價值。」許校長也提到，未來學校將持續與外籍師資、國際教育機構合作，讓學生在校園中就能接軌全球。