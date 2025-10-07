　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

長榮中學國中部三生多益破9百分！　語言力、科學力雙料國際競爭力

▲長榮中學國中部學生多益表現亮眼，展現國際語言實力。（圖／記者林東良翻攝）

▲長榮中學國中部學生多益表現亮眼，展現國際語言實力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學國中部英語教育成果再傳捷報！三名國三學生於全民英檢國際指標──多益測驗中表現亮眼，李品澔以945分奪全場最高分，周昱丞與謝允斌也分別拿下915分與900分，展現遠超同齡層的語言實力。

值得一提的是，李、謝兩人同時為「全國生物科展冠軍」得主，兼具科學與語文雙長，被師長讚為「跨領域新世代典範」。

李品澔談起英語學習歷程笑說，自己從小就愛聽英文有聲書，「從《神奇樹屋》到《哈利波特》，故事讓我在不知不覺中養成語感，也讓我對世界產生好奇。」他未曾出國，卻透過線上課程、外師營隊與大量閱讀建立語言實力。他認為多益考試的關鍵不在死背單字，而是「掌握題目的邏輯與節奏」，用理解取代記憶。

同樣表現優異的謝允斌平日透過學校多益課程與補習班強化實力，考前還大量閱讀BBC與CNN新聞，累積英文語感與時事字彙。他說：「多益是長期努力的結果，不可能一夕之間。」周昱丞則靠穩定節奏與紮實訓練，順利拿下915分的亮眼成績，證明持續練習比天分更關鍵。

長榮中學校長許德勝表示，學生能在國中階段就取得接近滿分的多益成績，顯示學校長期推動國際教育的成效。他強調：「我們希望孩子不只是考高分，更能以語言理解世界、跨文化交流，這才是教育的核心價值。」許校長也提到，未來學校將持續與外籍師資、國際教育機構合作，讓學生在校園中就能接軌全球。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖土機超人靈前致意！傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用
韓國啦啦隊女神與同隊球星結婚　IG報喜
50歲男「忽略2警訊」一檢查竟食道癌末！　醫警告：最怕晚來
快訊／諾貝爾物理學獎出爐！　　3美國學者共獲殊榮
快訊／倒車墜海駕駛慘死！恐怖瞬間曝
余祥銓自爆櫻花妹房事強　說老婆煮泡麵被余天打槍
挖土機超人敗血症亡！當心9大常見致病菌
快訊／抓狂男狠推台鐵站務員落軌　殺人未遂收押
他衝花蓮義煮2000個便當　志工事後看照片「才發現是金曲男星

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

嘉藥38人考取社工師！　應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

火光千盞照庄頭！崙背詔安客庄迎暗境　中秋夜傳承百年信仰

台東市轎車擦撞小黃側翻　2駕駛1乘客受傷

台南AI教育走在全國前端！　黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

長榮中學國中部三生多益破9百分！　語言力、科學力雙料國際競爭力

《減塑 i 台東》加碼補助登場　觀光夜市快閃活動同步推出

水火共舞照亮台東秋夜　藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

嘉藥38人考取社工師！　應屆錄取率3成、年成長116%創佳績

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

火光千盞照庄頭！崙背詔安客庄迎暗境　中秋夜傳承百年信仰

台東市轎車擦撞小黃側翻　2駕駛1乘客受傷

台南AI教育走在全國前端！　黃偉哲：不讓任何一所學校脫隊

長榮中學國中部三生多益破9百分！　語言力、科學力雙料國際競爭力

《減塑 i 台東》加碼補助登場　觀光夜市快閃活動同步推出

水火共舞照亮台東秋夜　藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

張麗善喊「雲林準備好了」　全運會倒數登場

明起連3天降雨機率增　下周更強東北季風「高溫跌破30度」

新北國王簽194公分新秀　鍾理翔「練習生」身份加盟

挖土機超人靈前致意！傅崐萁：縣府負擔林鴻森子女未來就學費用

被騙1168萬！去年父親節離家...今年中秋成紅衣屍　絕望訊息曝

遭「正妹」電暈！金門大叔要買3萬遊戲點數　警及時攔阻

李強訪北韓前夕　王毅與南韓外長通電：願增進互信、加強團結協作

滴妹無預警PO「燦笑光頭照」　本人親揭身體狀況：我沒事

張亞中政見會開嗆！　酸鄭麗文昔喊「柯正侯副」沒制度

雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

地方熱門新聞

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

感謝鏟子超人+志工　連假3萬份早午餐送災區

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋桃園救災專車　前進光復清災

企業留用高齡員工最高補25.8萬雲嘉南分署籲把握申請倒數

南投茶博會「音浪之夜」　再吸7萬年輕歌迷狂歡

台南新化民宅疑電線走火！屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬　一站式服務平台啓動

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！8車肇事3人送醫

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

更多熱門

相關新聞

盤點中捷綠線3大熱站新案　1站靠美食商圈加持受矚目

盤點中捷綠線3大熱站新案　1站靠美食商圈加持受矚目

台中捷運綠線自2021年啟用後，南北交通明顯改善，沿線地段也因捷運紅利吸引許多建商進駐。市場關注焦點集中在「文心崇德站」、「市政府站」及「南屯站」3大站點，包括豐邑、誠邑築、達麗、育堂、亞昕、磐鈺等業者紛紛推出新案，競爭態勢日益激烈。

科工「職探任意門」全新登場　體驗設施大升級

科工「職探任意門」全新登場　體驗設施大升級

一上車就想睡覺！醫師曝5大原因

一上車就想睡覺！醫師曝5大原因

孩子聚焦顯微鏡世界長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

孩子聚焦顯微鏡世界長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

關鍵字：

長榮中學國中部語言科學競爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面