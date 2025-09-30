　
地方 地方焦點

孩子聚焦顯微鏡世界　長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

▲長榮中學舉辦「科學研究素養營」，學生體驗顯微鏡觀察，將觀察成果即時紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

▲長榮中學舉辦「科學研究素養營」，學生體驗顯微鏡觀察，將觀察成果即時紀錄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長榮中學國中部舉辦「2025科學研究素養營」第一梯次，吸引國小五、六年級學童熱烈參與，本次營隊由第65屆全國生物科展冠軍指導老師卓猛暉領軍授課，透過破冰遊戲、情境任務與實作實驗，帶領孩子在做中學、學中悟，培養觀察力、探究力與表達力。


活動從「破冰遊戲」暖場，孩子們逐漸卸下生疏，勇敢舉手搶答，氣氛由靦腆轉為熱烈。進入「微觀探險任務」後，學員們分組學習調片、對焦與紀錄，並透過顯微鏡連接攝影鏡頭與平板，即時截圖列印，貼於學習單上描繪標註。卓猛暉老師則細心示範光圈與倍率控制，讓抽象知識在實作中變得鮮活。

▲長榮中學舉辦「科學研究素養營」，學生體驗顯微鏡觀察，將觀察成果即時紀錄。（記者林東良翻攝，下同）


參與學生直呼「這次營隊不只是上課，而是真的把科學玩出來！」有人分享「第一次自己做載玻片，好像把小宇宙裝進鏡頭裡！」家長則肯定孩子在輕鬆氛圍中展現主動提問的勇氣，提升了自信與學習動機。


校長許德勝表示，科學素養不只是知識，更是觀察、思考與表達的整合能力。「由科展冠軍級師資帶領，能將抽象概念化為具體體驗，激發孩子長期學習動能。」


據悉，科學研究素養營第二梯次將於11月9日登場，學校並將於11月22日舉辦「多元素養營」及家長課程說明會，介紹雙語、數理、科學、德性、靈性與文化傳承等精緻課程，完整展現教育藍圖。

全台最悠久高校長榮中學140週年88歲校友返校揭碑

全台最悠久高校長榮中學140週年88歲校友返校揭碑

全台最悠久的高校──長榮中學，19日舉辦「百世榮美」創校140週年感恩禮拜，並舉行「碑立新章典禮」，將舊校門的十字架感恩紀念碑復位回原址，典禮特別邀請高齡88歲的傑出校友、台南名醫吳南河返校揭碑，場面莊嚴而感人。

大巨蛋圓夢之旅！花蓮小將北上拓視野

大巨蛋圓夢之旅！花蓮小將北上拓視野

花蓮縣府訪中醫藥公司　探索地上地下皆可入藥

花蓮縣府訪中醫藥公司　探索地上地下皆可入藥

中山國中奪LLB次青少棒世界冠軍！

中山國中奪LLB次青少棒世界冠軍！

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄

瑞典超跑再刷新全球最速紀錄

