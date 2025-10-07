國慶日國道南下車潮為平日1.3倍　南投交流道封閉管制

▲國慶連假國道管制措施。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國慶連假（10月10日至10月12日）將至，高速公路局表示，因為有教師節及中秋節連假分流，研判國慶連假將以觀光旅遊旅次為主，交通量為平日1.2倍，首日南向可達平日1.3倍。由於煙火施放地點鄰近國3南投交流道，將進行封閉管制。

高公局指出，國慶連假期間規劃時段性封閉部分匝道、實施國5北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施。另外，今年國慶煙火施放地點鄰近國3南投交流道，為免大量車潮影響國道交通，將進行交通管制。

▲國慶連假國道管制措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，國慶日當天中午12時至深夜0時封閉國道3號南投交流道雙向出口、南投服務區聯外便道。另封閉國道3號南投服務區至中興路段北向路肩。

高公局研判，國慶日下午3時起，國3草屯至名間路段可能有車多壅塞情形，並持續至深夜。另因國3南投交流道雙向出口將實施封閉，北部地區民眾需由國3草屯及中興交流道下高速公路，南部地區民眾由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。

高公局也提醒，若為了觀賞國慶煙火於國道刻意放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。

▲國慶連假國道管制措施。（圖／高公局提供）