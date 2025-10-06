國5北上車潮紫爆「時速17公里」　國道下午11路段易塞

▲國5宜蘭-頭城北向路段車流「紫爆」，時速僅17公里。（圖／取自高公局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天為中秋節連假收假日，截至中午12時，國5宜蘭-頭城北向路段車流「紫爆」，時速僅17公里，國5頭城-坪林交控北向路段、國1大雅系統-豐原北向路段時速也不到40公里。高速公路局預判，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統等11處。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.0百萬車公里，預估今天交通量為113百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至后里、雲林系統至虎尾（事故）、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，今天上午9時18分於國1南向54公里處發生1大貨車冒煙疑似火燒車事故；10時7分於國1北向207.6公里處發生2輛小客車追撞事故；10時40分於國1北向235.6公里處發生4輛小客車追撞事故，均導致車輛回堵，影響整體車流順暢。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。