生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道凌晨交通量為平日1.7倍　國5上午已湧車潮

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天為中秋節連續假期收假日，凌晨0至5時國道平均交通量為平日年平均1.7倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為中秋節連續假期收假日，今天凌晨0至5時國道平均交通量為平日年平均1.7倍，截至上午9時，國5宜蘭-頭城北向路段已出現車潮，時速僅34公里，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。

高公局表示，昨天國道全日交通量為105.4百萬車公里，為平日年平均1.1倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均1.2倍，昨天路況除國5北向宜蘭至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於昨天晚間6時後大致順暢。

高公局指出，今天凌晨0至5時平均交通量為6.6百萬車公里，為平日年平均1.7倍；預估今日交通量為113百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為9.7百萬車公里。

高公局表示，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於上午9時前出發。

▲▼中秋節國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲中秋節國道疏導措施。（圖／高公局提供）

