生活

國軍天菜「帽送女童」背後有原因　本人首度回應了

記者柯沛辰／綜合報導

國軍進駐光復鄉災區救災，近日出現感人一幕，影片在網路瘋傳。當時隊伍行經街道，一名官兵直接送出帽子，將帽子戴到小女孩頭上，溫馨畫面引發迴響。對此，當事官兵回應，那頂叢林帽是他自費購入，並非公發品，之所以送給女童，是因為女童每天都在隊伍必經之路上感謝國軍官兵，令他動容。

有網友好奇送出帽子是否合乎規定？當事官兵在Threads發文回應，他沒有偷鄰兵叢林帽，也沒有撿遺漏在地上小帽，是他本來就有多購入一頂，當天他起床時將公發的叢林帽放在腰包，但因太過疲憊，以為自己沒帶到，因此多帶了自己的那頂，所以才決定送給小女孩。

這名官兵透露，自投入救災開始，每天災後復原結束收操要返回車站時，都必定經過小女孩家，而小女孩也每天都在必經之路上和弟兄們擊掌說「謝謝」，「她一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了！」

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲國軍天菜帥兵把帽子送給小女孩，隨後瀟灑轉身離去。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

他表示，家園由國軍弟兄們來守護，他們的責任就是盡快讓光復鄉居民能趕快恢復正常生活，也請大家放心，「我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂， 不是給公發的」，同時也謝謝所有辛苦的鏟子超人，「一起為光復加油！」

許多網友看完紛紛留言，「影片畫面已經說明了，你腰間掛著一頂。包裡抽出一頂」、「連這種小事也要解釋，國軍真是辛苦了」、「那一幕非常感人，相信很多台灣人都被激勵到了，這是善的循環」、「你給她那頂帽子，好像當年紅髮給魯夫帽子的那一幕，謝謝你給她一個很棒的回憶！」

▲▼國軍天菜「帽子送小女孩」感人片瘋傳　千人狂按重播讚帥炸天。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

▲親友透露，到了隔天，小女孩仍舊很珍惜地戴著帽子。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

影片最早出自女網友hsiu_0323在Threads貼出的影片，畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜，在社群上傳為佳話。

▼另一視角。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，導致嚴重災情，目前復原工作持續進行中。國民黨立委傅崐萁今（7日）質詢時不斷問行政院長卓榮泰「海嘯警報發了嗎？」，過程中還不斷拍桌，讓卓榮泰不滿說「委員你不要再拍桌子了！」、「委員我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」。

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」才就醫　萬人哀悼

「鏟子超人」們小心！健壯男熱衰竭全身紅昏倒

「鏟子超人」們小心！健壯男熱衰竭全身紅昏倒

花蓮馬太鞍溪救災維持一級開設　劉世芳：有任何錯假訊息一律送辦

花蓮馬太鞍溪救災維持一級開設　劉世芳：有任何錯假訊息一律送辦

關鍵字：

國軍天菜救災鏟子超人光復鄉花蓮

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

