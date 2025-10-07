國軍天菜「帽送女童」背後有原因　本人首度回應了

記者柯沛辰／綜合報導

國軍進駐光復鄉災區救災，近日出現感人一幕，影片在網路瘋傳。當時隊伍行經街道，一名官兵直接送出帽子，將帽子戴到小女孩頭上，溫馨畫面引發迴響。對此，當事官兵回應，那頂叢林帽是他自費購入，並非公發品，之所以送給女童，是因為女童每天都在隊伍必經之路上感謝國軍官兵，令他動容。

有網友好奇送出帽子是否合乎規定？當事官兵在Threads發文回應，他沒有偷鄰兵叢林帽，也沒有撿遺漏在地上小帽，是他本來就有多購入一頂，當天他起床時將公發的叢林帽放在腰包，但因太過疲憊，以為自己沒帶到，因此多帶了自己的那頂，所以才決定送給小女孩。

這名官兵透露，自投入救災開始，每天災後復原結束收操要返回車站時，都必定經過小女孩家，而小女孩也每天都在必經之路上和弟兄們擊掌說「謝謝」，「她一直鼓勵我們國軍，那一刻付出辛勞都值得了！」

他表示，家園由國軍弟兄們來守護，他們的責任就是盡快讓光復鄉居民能趕快恢復正常生活，也請大家放心，「我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂， 不是給公發的」，同時也謝謝所有辛苦的鏟子超人，「一起為光復加油！」

許多網友看完紛紛留言，「影片畫面已經說明了，你腰間掛著一頂。包裡抽出一頂」、「連這種小事也要解釋，國軍真是辛苦了」、「那一幕非常感人，相信很多台灣人都被激勵到了，這是善的循環」、「你給她那頂帽子，好像當年紅髮給魯夫帽子的那一幕，謝謝你給她一個很棒的回憶！」

影片最早出自女網友hsiu_0323在Threads貼出的影片，畫面中可見，當時官兵走在光復鄉街道上，有些人手拿鏟子，有些人則向熱情民眾揮手回應，或與站在街邊的小女孩擊掌。

不過，就在隊伍即將遠去時，一名戴著眼鏡的官兵，突然默默拿下頭上的迷彩漁夫帽，並將帽子戴在小女孩頭上，隨後十分瀟灑地轉身離去，讓小女孩當場笑了出來，臉上盡是藏不住的欣喜，在社群上傳為佳話。

