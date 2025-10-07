林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼

▲「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

記者周亭瑋／綜合報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤泥；沒想到，來自桃園的挖土機行老闆林鴻森，救災時不慎受傷感染，在中秋夜不幸離世，消息曝光後，眾人震驚又悲痛，律師林智群也發文哀悼。

林智群早稍早在臉書提到，林居士腳被刺傷，仍堅守災區，一直撐到第8天，整個腳腫脹才去就醫，醫院雖全力搶救，但因感染引發敗血症，導致多重器官衰竭離世，「節哀！林鴻森居士熱心救災，希望佛祖可以導引前往西方極樂世界。」

同時，他也提醒，災區天氣炎熱、泥土都是細菌，超人們救災時請萬分小心，如果有受傷中暑，都要就醫，返家後都要自主健康管理。

▲他不慎受傷後，仍在災區幫忙。（圖／翻攝臉書／林奕華）

對此，大票網友湧入留言，「南無阿彌陀佛」、「願逝者安息」、「感謝林先生為國犧牲奉獻，國家應該頒給勳章」、「願英雄一路好走」、「拜託大家好好照顧自己」、「其他超人真的要小心注意安全，平安喜樂」。

據悉，林鴻森平時經營挖土機工程，住在桃園市蘆竹區。花蓮災情爆發後，他毫不猶豫帶著救災機具「小山貓」趕赴災區，與侄子並肩作戰。

期間，他左腳不慎被異物刺傷，仍咬牙協助救災，直到第八天，傷口嚴重腫脹，他才自行聯繫救護車，前往門諾醫院治療。

醫院診斷為感染性傷口，病情一度穩定，但因腫脹未消，家屬與院方協議後決定轉送林口長庚醫院。途中林鴻森保持清醒，未料抵達時突然昏迷，雖經全力搶救，仍在中秋夜因敗血症併發多重器官衰竭離世。