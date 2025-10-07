「鏟子超人」們小心！健壯男熱衰竭全身紅昏倒　醫護鬼門關前搶命

▲一名健壯的鏟子超人頂著烈陽鏟土，出現熱衰竭症狀緊急送醫。（圖／花蓮國軍總醫院提供）



記者黃資真／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，全台熱心民眾化身「鏟子超人」，湧入災區無償幫忙受災戶，成為台灣最美風景之一。不過日前卻有一名健壯的中年鏟子超人，鏟土時出現熱衰竭昏倒，經現場國軍醫療人員緊急啟動熱傷害處置流程後，在鬼門關前救回一命。

國軍花蓮總醫院指出，近日氣象署持續發布高溫資訊，在天氣炎熱的環境下，當汗水無法排出，使體感溫度隨著上升，進而易增加「熱傷害」發生的機會。而駐守光復鄉花蓮糖廠的醫療站日前就接獲一位病例，一名健壯的中年男性在鏟土過程中突然倒地，體溫高達38.5度、收縮壓僅90mmHg、心跳每分鐘高達120多下，且上半身泛紅，出現熱衰竭症狀。

醫院醫療站立即啓動熱傷害處置流程，除去男子外衣，在頸部、腋下、鼠蹊等大動脈處給予冰敷降溫，並使用噴霧器與電風扇加強散熱後注射點滴，即時補充水份跟電解質，俟症狀（體溫、心跳）逐漸好轉即逕送醫院做後續觀察。

醫院提醒，熱中暑、熱衰竭均屬熱傷害症狀的一種，為能有效防範類案發生，提供軍民「預防3招與急救5步」，「保持涼爽、補充水分、提高警覺」可預防熱傷害；急救熱傷害5步為「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，提醒時刻留意自我身體狀況。

國軍花蓮總醫院院長彭忠衎也在中秋節時，前往光復災區探視國軍醫療救護站，感謝同仁在連假期間犧牲與家人團聚時光，持續守護災區軍民健康，致以誠摯關懷與節日祝福。彭忠衎表示，對國軍醫療站在災區的醫療服務、後勤支援及衛勤工作的投入表達肯定，勉勵同仁能持續發揮專業，確保醫療量能穩定。