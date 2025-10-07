50歲男「忽略2警訊」一檢查竟食道癌末！　醫警告：最怕晚來

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

腫瘤科醫師廖繼鼎近日在臉書分享案例，一名50歲男子初次前來就診，便確診是食道癌第四期，起初對方表示，並沒有特別症狀，後來才坦言「已吃不下一兩個月了」，這讓他當場錯愕，直言身體已經用盡全力在求救，千萬別忽略了警訊。

廖繼鼎在粉專提到，該名患者被診斷是食道癌第四期，當時他問對方，「怎麼一來就這麼嚴重？之前都沒有症狀嗎？」起初，患者一臉無辜地表示沒有，怎料他才鬆一口氣後，對方才透露，「最近都是喝流質的，吃不下，大概一兩個月吧！」

聞言，他差點當場吐血，表示「吃不下、只能喝流質」的情況，就是大大的紅燈了，「很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事。有吞嚥困難、體重莫名下降、長期咳嗽、聲音沙啞......，這些都不是正常老化，或者小感冒，是該趕快看醫生的大警訊。」

「我們做醫生的，最怕的不是病，而是太晚來。」最後，他也呼籲，民眾若發現自己或親友吃東西變慢、吞不下，甚至改喝流質飲食，千萬別拖延，「人生很多事可以等，但癌症的黃金治療時機，真的不能等。」

