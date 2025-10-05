刮刮樂爽中4千萬！　男辭職狂歡「3個月後慘送醫」險丟命

▲ 洛佩茲中了百萬大獎卻樂極生悲。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名堆高機駕駛玩刮刮樂中了100萬英鎊（約新台幣4096萬元）大獎，從戶頭僅剩12.4英鎊（約新台幣508元）一夜暴富，辭去工地的工作大肆享受，狂歡3個月後卻賠上健康，最終進了急診室。

《每日郵報》報導，這名39歲男子洛佩茲（Adam Lopez）來自諾福克郡馬蒂沙爾村，今年7月在一間便利商店花5英鎊（約新台幣205元）買刮刮樂，未料人生就此改變。

他中了百萬大獎後馬上辭去工作，換購豪車Range Rover Sport，還為母親買了一輛Range Rover Evoque，並預訂前往加勒比海島國巴貝多的奢華行程。他當時興奮表示，「做夢都沒想到這種事會發生在我身上，我太幸運了。」

然而，洛佩茲卻在9月10日因肺部血管阻塞緊急送醫，由於腿部血栓擴散至肺部，導致他無法行走和呼吸，住院整整8天。他坦承，「中獎讓我享受從未有過的生活，但我想我走歪了……直到健康出問題之前一切都很快樂。」

這次死裡逃生令洛佩茲深刻反省，他向BBC表示，「不管你有100萬、1億、10億還是1兆，躺在救護車上時，這些都不重要。我不該辭掉工作，讓我的生活完全脫節。」他被告知完全康復可能需要9個月，決心重新調整生活步調，優先照顧健康。