生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊9字：你全家都暴斃

▲▼館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

▲館長表示，自己要減少直播頻率。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日在直播中坦言，因胃部與自律神經失調問題持續惡化，未來將減少直播頻率。他透露自己身體狀況不佳導致長期失眠、頭暈與胸悶，直言「再這樣下去真的會暴斃」。此話一出，卻被傳「館長不行了？」「恐暴斃亡」，讓館長傻眼改口反擊，「你暴斃，你全家都暴斃。」

館長4日在粉專轉貼某傳聞標題，「館長不行了？直播突然宣布『暫別粉絲』 認染病：再下去恐暴斃而亡」，館長則在文中直呼「你暴斃你全家都暴斃。」不少粉絲也為他抱不平，「造謠無極限」、「真的超瞎。」另一派則反擊，「他自己說的，誰造謠了」、「不就是本人自己講的？造什麼謠？」

據了解，館長表示，近期因胃部問題持續檢查，包括幽門桿菌吹氣測試、血紅素檢驗等，醫師懷疑與壓力及睡眠不足有關。他指出，自己的血液曾過於濃稠，花了一個半月靠有氧運動與戒菸改善，目前仍持續追蹤腦血管狀況。

館長強調，因長期開播、經營公司與面對外界輿論壓力，導致身體嚴重透支，已決定減少直播天數，讓身體獲得喘息機會。館長新開設的蛋捲品牌反應熱烈，他感謝支持者熱情響應，但也坦言目前產能不足、暫不開放網路訂單，須先調整包裝與製程後再推出。

館長表示，當下最重要的就是找到胃部的問題，否則嚴重影響睡眠。這種持續打嗝的情況已經拖了三個月，「這他X的嗝嗝嗝，已經他X的嗝了三個月」，若是再拖下去，「我有一天暴斃，真的會暴斃、暴斃而亡。」

館長感嘆，雖然長期致力於兩岸交流與公益，但遭部分媒體扭曲報導、貼上「斂財」與「舔共」標籤。他直言，面對輿論攻擊只能強迫自己冷靜，否則情緒波動只會讓病情更惡化。

館長最後表示，長期高壓工作讓他飽受失眠、胃脹與焦慮困擾，醫師曾開立精神科用藥，但副作用太強使他不敢繼續服用。他坦承，生活節奏幾乎沒有喘息空間，白天開會、健身、經營店面，晚上還要開直播與處理電商業務，「就算是超人也會累死」。

10/05 全台詐欺最新數據

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。前議員王浩宇6日透過臉書呼籲民眾共同報案，認為此舉已逾越言論自由界線，涉及違法。

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

蛋捲店開張！黃國昌買6盒讚「有開發票」

「寵物獅子」越獄！男童被拖入草叢狂咬

胃癌初期無聲無痛　醫：定期胃鏡檢查可降4成死亡率

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

