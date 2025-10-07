「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

▲財政部。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來繼承糾紛頻傳，許多案件源於《民法》第1223條「兄弟姊妹特留分」的規定，而該法條亦長期被批評與現代家庭價值脫節，日前法務部已公告，將此議題納入研議。對此，房產專家何世昌直言，若遺產以房產為主，其分配爭議往往最為棘手。

對於「兄弟姊妹特留分」，何世昌直呼，「台灣法律真的很奧妙，但惡法亦法，我們只能遵守。如果未婚、膝下無子女，又跟兄弟姐妹感情不好；諷刺的是身亡後，一輩子打拚的遺產可能被兄弟姐妹分走。」

在我國的繼承順序中，配偶為當然繼承人，其次依序為子女、父母、兄弟姊妹及祖父母。若無子女與父母，兄弟姊妹即成為繼承人，導致許多「孤身者」的遺產被旁系親屬分走。

何世昌進一步舉例道，一名男子王小明無子女、配偶在世、父母已逝，他過世後留下2000萬元遺產，配偶依法可得一半，兄弟姊妹則均分另一半。若王小明沒有配偶與父母，整筆遺產都將由兄弟姊妹繼承；即使事前立有遺囑，兄弟姊妹仍保有「特留分」，也就是無法被完全排除的最低繼承權。

他指出，對不希望遺產流向兄弟姊妹的人來說，可透過生前贈與、信託、壽險指定受益人或預立遺囑等方式，讓資產更貼近自身意願；但若遺產以房產為主，分配爭議往往最為棘手，「有時遺孀甚至會被迫賣房，只為了付出兄弟姊妹應得的那一份。」

法務部已於9月23日公告，將「刪除兄弟姊妹特留分」納入正式研議範圍，並委託學者展開修法研究，盼能反映現代家庭結構的變遷與公眾期待。

