日本旅遊變更貴！京都調漲住宿稅「每晚多付2000元」　明年3月上路

▲日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本總務大臣村上誠一郎3日正式同意京都市提出的住宿稅調漲方案，將從2026年3月1日起適用。調整後，最高稅額從現行每晚1000日圓提升至1萬日圓（約新台幣2100元），針對每人每晚住宿費超過10萬日圓者徵收，為全日本採取「定額制」住宿稅的城市中最高標準。

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，京都市自2018年10月起開徵住宿稅，是日本第3個實施此制度的城市。此次為首度調整稅率，主要因市內觀光客過多導致的交通壅塞與生活影響日益嚴重。

依照京都市通過的新方案，住宿稅將依房價分為5個級距：每人房價每晚低於6000日圓者維持200日圓；房價6000至2萬日圓者為400日圓；2萬至5萬日圓為1000日圓；5萬至10萬日圓為4000日圓；超過10萬日圓者則為1萬日圓。畢業旅行或校外教學之學生與隨行教師則維持免稅。

京都市政府預估，調整後的住宿稅收入將從今年度約59億日圓增加至126億日圓，幾乎倍增。市府表示，額外稅收將用於紓解觀光壓力與改善市民生活，例如交通整備、環境維護、災害對策及文化資產保存等。

京都市長松井孝治強調，「這筆財源收入將協助我們在觀光發展與市民生活之間取得平衡，讓京都能持續以良好的環境迎接旅客。」

目前，日本共有東京、大阪、福岡等3都府縣及京都市等11個市町實施住宿稅制度，另有28個地方政府已決定引進該制度。總務省指出，隨著觀光回溫與高價旅宿增加，地方政府以住宿稅回饋公共建設的趨勢愈發明顯，住宿稅已成為「全國性潮流」。

京都市近年高價飯店陸續開幕，預計明年春季「帝國飯店京都」也將開業，每晚房價起跳達16萬4500日圓（約新台幣3萬4500元）。隨著觀光發展精緻化，市府認為調整稅額能更符合住宿者的支付能力，也能為地方帶來更穩定的收入來源。

不過，京都市觀光熱潮也帶來所謂的「觀光公害」問題。市區公車擁擠、居民日常生活受到干擾等情況頻繁，引發當地不滿。京都市政府希望透過此次住宿稅調整，讓觀光客共同分擔城市維護成本，緩解過度觀光帶來的負面影響，同時維持京都作為國際觀光城市的永續發展。