　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本旅遊變更貴！京都調漲住宿稅「每晚多付2000元」　明年3月上路

▲▼日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）

▲日本京都清水寺三重塔。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本總務大臣村上誠一郎3日正式同意京都市提出的住宿稅調漲方案，將從2026年3月1日起適用。調整後，最高稅額從現行每晚1000日圓提升至1萬日圓（約新台幣2100元），針對每人每晚住宿費超過10萬日圓者徵收，為全日本採取「定額制」住宿稅的城市中最高標準。

根據日媒《產經新聞》、《朝日新聞》，京都市自2018年10月起開徵住宿稅，是日本第3個實施此制度的城市。此次為首度調整稅率，主要因市內觀光客過多導致的交通壅塞與生活影響日益嚴重。

依照京都市通過的新方案，住宿稅將依房價分為5個級距：每人房價每晚低於6000日圓者維持200日圓；房價6000至2萬日圓者為400日圓；2萬至5萬日圓為1000日圓；5萬至10萬日圓為4000日圓；超過10萬日圓者則為1萬日圓。畢業旅行或校外教學之學生與隨行教師則維持免稅。

京都市政府預估，調整後的住宿稅收入將從今年度約59億日圓增加至126億日圓，幾乎倍增。市府表示，額外稅收將用於紓解觀光壓力與改善市民生活，例如交通整備、環境維護、災害對策及文化資產保存等。

京都市長松井孝治強調，「這筆財源收入將協助我們在觀光發展與市民生活之間取得平衡，讓京都能持續以良好的環境迎接旅客。」

目前，日本共有東京、大阪、福岡等3都府縣及京都市等11個市町實施住宿稅制度，另有28個地方政府已決定引進該制度。總務省指出，隨著觀光回溫與高價旅宿增加，地方政府以住宿稅回饋公共建設的趨勢愈發明顯，住宿稅已成為「全國性潮流」。

京都市近年高價飯店陸續開幕，預計明年春季「帝國飯店京都」也將開業，每晚房價起跳達16萬4500日圓（約新台幣3萬4500元）。隨著觀光發展精緻化，市府認為調整稅額能更符合住宿者的支付能力，也能為地方帶來更穩定的收入來源。

不過，京都市觀光熱潮也帶來所謂的「觀光公害」問題。市區公車擁擠、居民日常生活受到干擾等情況頻繁，引發當地不滿。京都市政府希望透過此次住宿稅調整，讓觀光客共同分擔城市維護成本，緩解過度觀光帶來的負面影響，同時維持京都作為國際觀光城市的永續發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO警告：電子煙助長新尼古丁成癮潮　孩童使用是成人9倍

法官開庭遭射殺！　他出席「財產糾紛案」受審一半掏槍

日本旅遊變更貴！京都調漲住宿稅「每晚多付2000元」　明年3月上路

全美逾4000航班延誤！　機場公務員「不滿無薪上班」集體請病假

年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由：產能滿到2027

快訊／委內瑞拉警告　極端右翼策劃「炸美國大使館」

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

美政府關門第6天！參院再否決撥款案　川普鬆口願談判

韓國中秋連休7天！海外旅遊「台灣奪第2」　日本福岡、大阪最夯

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

WHO警告：電子煙助長新尼古丁成癮潮　孩童使用是成人9倍

法官開庭遭射殺！　他出席「財產糾紛案」受審一半掏槍

日本旅遊變更貴！京都調漲住宿稅「每晚多付2000元」　明年3月上路

全美逾4000航班延誤！　機場公務員「不滿無薪上班」集體請病假

年底前「不買台積電」會後悔！　美媒曝3大理由：產能滿到2027

快訊／委內瑞拉警告　極端右翼策劃「炸美國大使館」

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

美政府關門第6天！參院再否決撥款案　川普鬆口願談判

韓國中秋連休7天！海外旅遊「台灣奪第2」　日本福岡、大阪最夯

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

六都公寓核貸成數降　晚1年買「多準備43萬」

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

【泰格與雪兒】學長好貼心

國際熱門新聞

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

台灣從鬼島變機會之島　韓媒分析2關鍵

AMD合作OpenAI股價狂飆24%！那指、標普創新高　台積電ADR漲逾3％

京都飯店深夜火警！行動電源爆炸「2千人逃命」

超商史上最貴商品！單價160萬　賣出去了

巴西低頭了！　魯拉要求川普取消「美國40％關稅」

美研究：中國船假冒俄艦入台經濟區　測反應力

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

泰國開徵「300泰銖」旅遊稅！時間點曝

川普擬全民普發6萬元關稅紅利？　白宮回應了

刮刮樂爽中4千萬！男辭職狂歡3個月險丟命

更多熱門

相關新聞

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元貶破150大關，日股連續2天勁揚，今（7）日衝至4萬8506.55點新高，首度穿過4萬8千點大關，財信傳媒董事長謝金河（老謝）拆解背後原因，老謝認為與高市早苗政策有關。

韓國中秋連休7天　海外旅遊「台灣奪第2」

韓國中秋連休7天　海外旅遊「台灣奪第2」

一天目擊5熊　福島60歲男「自家外」遭攻擊

一天目擊5熊　福島60歲男「自家外」遭攻擊

高市早苗上任　53.6%民眾：日中關係將惡化

高市早苗上任　53.6%民眾：日中關係將惡化

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

高市早苗將接任　川普搶先發文祝賀

關鍵字：

日韓要聞日本京都住宿稅觀光日本觀光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

陳詩媛懷孕錄吳姍儒節目

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面