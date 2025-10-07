雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州納什維爾（Nashville）本週末發生一起雙人高空跳傘事故，一名跳傘教練與學員在空中分離，導致教練不幸墜地身亡，而學員則連同降落傘卡在樹上，驚魂未定地掛了好幾個小時後才獲救。

根據CNN報導，納什維爾都會警察局（Metro Nashville Police Department）表示，當時兩人進行的是「雙人跳傘」（Tandem jump），即教練與初學者共用一具降落傘並以吊帶連結。不過，在下降過程中兩人卻意外分離。

▲學員被發現時連同展開的降落傘卡在一棵約15公尺高的樹上。（圖／翻攝自X／@NashvilleFD）



警方指出，學員被發現時連同展開的降落傘卡在一棵約15公尺高的樹上，他在樹上被困數小時，最終由納什維爾消防局利用滑輪與梯子系統安全救下。

現場目擊者魯德（Romulus Rood）接受CNN地方台WZTV訪問時表示，「那位男士被吊在半空中……他能下來真的很慶幸。」魯德表示，該名學員還苦笑著說，「這是我第一次，也是最後一次跳傘。」

警方後續在數英里外的一片空地發現35歲的教練遺體，報導指出，他當時並未穿著吊帶。

警方補充，另有3名跳傘者在這對師生之前順利完成跳傘，飛機也安全降落在附近機場。

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查，不過目前聯邦政府仍處於關門狀態，暫不確定相關單位是否會對外發表說明。