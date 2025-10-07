判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

▲法官古德斯汀（Diane Goodstein）的住處發生嚴重火災。（組圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國南卡羅來納州法官黛安．古德斯汀（Diane Goodstein）家中於週六發生嚴重火災，住宅全毀，包含其丈夫在內的3人因受傷送醫。據《The Post and Courier》報導，古德斯汀的丈夫、前民主黨州參議員阿諾德．古德斯汀（Arnold Goodstein），因跳窗逃生後受困於後方沼澤地，最後由鄰居協助救出。

綜合外媒報導，事發當時，古德斯汀本人正在海灘遛狗，她事後向媒體表示自己「沒事」。當地消防隊長K.C. Campbell指出，3名傷者中，有一人被直升機送往南卡羅來納醫科大學治療。

目前火災原因尚未確定，南卡州執法局（SLED）已展開調查，並強調案件仍在進行中，尚無證據顯示為縱火。知情人士透露，火災似乎是由「爆炸」引起的，且古德斯汀幾周內有收到死亡威脅。

這起火災發生於古德斯汀上月裁定暫緩南卡州向川普政府移交數百萬選民個資之後。她的判決曾引起州長麥馬斯特（Henry McMaster）及司法部官員哈米特．迪倫（Harmeet Dhillon）批評，網路上也有部分人士對法官不利川普的裁決表達敵意。

民主黨紐約州眾議員丹尼爾．高德曼（Daniel Goldman）在X平台發文，指控包括川普及白宮副幕僚長史蒂芬．米勒（Stephen Miller）在內的共和黨人士，曾公開威脅及散布法官個資，連古德斯汀也成為目標。米勒則反擊，稱高德曼言論「扭曲且惡劣」，強調川普政府正努力打擊非法個資曝光。

近期，川普陣營對被指偏向自由派的法官批評聲浪升高。米勒週六在X上發文，指控「極左派法官」包庇激進分子。X執行長馬斯克（Elon Musk）也在週日轉發要求彈劾「貪腐法官」的貼文，表態支持。

加州州長紐森（Gavin Newsom）通訊主任Izzy Gardon在X發言，指出幾週前川普政府官員曾將古德斯汀作為攻擊目標，現在她家遭遇大火。知名評論員Wajahat Ali則公開質疑馬斯克，是否推波助瀾了仇恨言論。目前，當局持續調查這起火災，詳細起火原因仍待釐清。