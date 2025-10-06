　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯談判條件曝！　要求釋放重刑犯、以色列全面撤軍

▲▼以色列士兵在加薩走廊附近某集結點修理坦克。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列士兵在加薩走廊附近某集結點修理坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「加薩和平計畫」進入關鍵階段，哈瑪斯（Hamas）預計6日在埃及展開新一輪談判，要求以色列全面停火、軍隊撤離加薩，並釋放被關押在以色列的重刑囚犯，作為釋放所有以色列人質的條件之一。

根據《以色列時報》報導，哈瑪斯在談判中開出多項要求，包括釋放遭以方長期關押的重刑恐怖分子，並要求以色列國防軍（IDF）撤回至今年1月停火時的部署線，最終實現完全撤出加薩。

哈瑪斯消息人士透露，撤軍的深度與時間表是談判的首要重點，全面停火則是交換人質的前提條件。

▲▼ 挺巴勒斯坦群眾聚集在荷蘭街頭。（圖／路透）

▲挺巴勒斯坦群眾聚集在荷蘭街頭。（圖／路透）

哈瑪斯並點名要求釋放多名在以色列服多項無期徒刑的重量級囚犯，其中包括法塔（Fatah）民兵組織「坦茲姆」（Tanzim）領袖巴爾古提（Marwan Barghouti），以及「巴勒斯坦解放人民陣線」（PFLP）領導人薩阿達特（Ahmad Sa’adat）。

此外，哈瑪斯還要求釋放約旦河西岸指揮官哈麥德（Ibrahim Hamed），他因策劃多起襲擊被判45個無期徒刑；因策劃2002年帕克飯店爆炸案（Park Hotel bombing），造成39人喪生的阿賽義德（Abbas al-Sayed）；還有因策劃多起自殺炸彈攻擊，被判48個無期徒刑的哈瑪斯成員薩拉梅（Hassan Salameh）。

另一份未具名報導指出，哈瑪斯同時要求以色列釋放「努赫巴」（Nukhba）特種部隊成員，這些人曾參與2023年10月7日入侵以色列的屠殺行動；不過，以方一再拒絕此要求。

報導指出，哈瑪斯堅稱「不會放棄」這些重刑犯的釋放，即使因此讓談判破裂。目前以色列監獄中共有303名服無期徒刑的囚犯，當中包括多名涉及重大攻擊的關鍵人物。

▲▼挺以色列群眾聚集在英國曼徹斯特街頭。（圖／路透）

▲挺以色列群眾聚集在英國曼徹斯特街頭。（圖／路透）

以色列農業部長、前國家安全局（Shin Bet）局長迪克特（Avi Dichter）表示，以色列可能考慮釋放部分被定罪的恐怖分子，但對於參與2023年10月7日加薩入侵屠殺事件的哈瑪斯成員則態度強硬，強調這些人尚未受審，「那是完全不同的情況。」

根據川普的「加薩和平計畫」，哈瑪斯將在72小時內釋放剩餘48名人質，以換取250名無期徒刑囚犯與1700名自去年戰爭爆發後被捕的加薩居民。哈瑪斯方面則回應，人質釋放須視「戰場情況」而定，因部分遺體仍埋於前線地區。

在談判同時，哈瑪斯代表團由哈雅（Khalil al-Hayya）率領，並將與巴勒斯坦自治政府（PA）團隊同步協商。外界分析，若以色列同意全面停火與撤軍，這將成為加薩戰爭以來最接近結束敵對狀態的突破性進展。

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊人質川普北美要聞談判

