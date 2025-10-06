哈瑪斯談判條件曝！　要求釋放重刑犯、以色列全面撤軍

▲以色列士兵在加薩走廊附近某集結點修理坦克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「加薩和平計畫」進入關鍵階段，哈瑪斯（Hamas）預計6日在埃及展開新一輪談判，要求以色列全面停火、軍隊撤離加薩，並釋放被關押在以色列的重刑囚犯，作為釋放所有以色列人質的條件之一。

根據《以色列時報》報導，哈瑪斯在談判中開出多項要求，包括釋放遭以方長期關押的重刑恐怖分子，並要求以色列國防軍（IDF）撤回至今年1月停火時的部署線，最終實現完全撤出加薩。

哈瑪斯消息人士透露，撤軍的深度與時間表是談判的首要重點，全面停火則是交換人質的前提條件。

▲挺巴勒斯坦群眾聚集在荷蘭街頭。（圖／路透）



哈瑪斯並點名要求釋放多名在以色列服多項無期徒刑的重量級囚犯，其中包括法塔（Fatah）民兵組織「坦茲姆」（Tanzim）領袖巴爾古提（Marwan Barghouti），以及「巴勒斯坦解放人民陣線」（PFLP）領導人薩阿達特（Ahmad Sa’adat）。

此外，哈瑪斯還要求釋放約旦河西岸指揮官哈麥德（Ibrahim Hamed），他因策劃多起襲擊被判45個無期徒刑；因策劃2002年帕克飯店爆炸案（Park Hotel bombing），造成39人喪生的阿賽義德（Abbas al-Sayed）；還有因策劃多起自殺炸彈攻擊，被判48個無期徒刑的哈瑪斯成員薩拉梅（Hassan Salameh）。

另一份未具名報導指出，哈瑪斯同時要求以色列釋放「努赫巴」（Nukhba）特種部隊成員，這些人曾參與2023年10月7日入侵以色列的屠殺行動；不過，以方一再拒絕此要求。

報導指出，哈瑪斯堅稱「不會放棄」這些重刑犯的釋放，即使因此讓談判破裂。目前以色列監獄中共有303名服無期徒刑的囚犯，當中包括多名涉及重大攻擊的關鍵人物。

▲挺以色列群眾聚集在英國曼徹斯特街頭。（圖／路透）



以色列農業部長、前國家安全局（Shin Bet）局長迪克特（Avi Dichter）表示，以色列可能考慮釋放部分被定罪的恐怖分子，但對於參與2023年10月7日加薩入侵屠殺事件的哈瑪斯成員則態度強硬，強調這些人尚未受審，「那是完全不同的情況。」

根據川普的「加薩和平計畫」，哈瑪斯將在72小時內釋放剩餘48名人質，以換取250名無期徒刑囚犯與1700名自去年戰爭爆發後被捕的加薩居民。哈瑪斯方面則回應，人質釋放須視「戰場情況」而定，因部分遺體仍埋於前線地區。

在談判同時，哈瑪斯代表團由哈雅（Khalil al-Hayya）率領，並將與巴勒斯坦自治政府（PA）團隊同步協商。外界分析，若以色列同意全面停火與撤軍，這將成為加薩戰爭以來最接近結束敵對狀態的突破性進展。