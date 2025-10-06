　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄駕駛撞7車！阿伯路過「與死神擦肩」車尾眼前掃過　只差幾公分

記者趙蔡州／綜合報導

高雄52歲李姓男子5日開車行經苓雅區時，疑似因身體不適，先向右偏移撞上同向小貨車、機車騎士，再衝向路邊停放的車輛，總共波及7輛汽機車。事故除了造成李男自己昏迷送醫、一名女騎士被捲入車底導致手部受傷外，現場還有一名拄拐杖的阿伯幾乎只差幾公分的距離就會被事故波及，所幸逃過一劫。

曝光的影片可以看見，這位拄拐杖的阿伯車禍前，正緩慢地行走在人行道上，不料下一秒左後方一輛轎車失控衝向路邊，先是撞上停在路邊的銀色轎車，銀色轎車隨即被強大的衝擊力撞到整個位移，疑似撞上阿伯手中的拐杖，幾乎只差一點點就要將阿伯撞飛。

▲▼疑身體不適8連撞！駕駛昏迷　拐杖伯路過「與死神擦肩」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄駕駛連撞7車，阿伯路過差幾公分就被波及。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧這場車禍，事件發生在5日上午9點56分，高雄市警消接獲建國高速公路東側的便道發生交通事故後，立刻派人前往現場處理，趕到後發現現場車輛亂成一團，李男昏迷在駕駛座上，還有一名43歲盧姓女騎士一度被壓在車底，已自行從車底爬出脫困，小貨車70歲顏姓駕駛則未受困。

消防人員將李男救出後，交由救護車送醫處理，盧女脫困後意識清楚，手部有傷勢，送醫後沒有大礙，顏男則有輕微擦挫傷，自行就醫。

警方指出，李男當時沿便道南向北方向行駛，先是撞上同向直行的顏男小貨車後方，再向右偏移撞上43歲盧女，接著再衝撞波及到停放於路邊的5輛轎車。

警方表示，3人經檢驗後無人酒駕，疑似是李男未注意車前狀況肇禍，由於李男仍在昏迷中，車禍發生時是否有身體不適的狀況、詳細肇事原因均待進一步釐清。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

車禍

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

