評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

▲國民黨主席候選人鄭麗文（左起）、 卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強日前出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行黨員投票，6位候選人包括前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中及前國大代表蔡志弘，將爭奪黨魁大位。資深媒體人李艷秋今（6日）透過臉書發文提出7點觀察，她強調，黨主席的職責就是勝選，就是要整碗捧去，把黨做到最強，強到他黨必需合作；如果把黨的未來寄託在民進黨無能以及民眾黨的善意上，那還不如直接請民眾黨主席黃國昌來當主席。

李艷秋指出，國民黨選主席，自己沒投票權，但台灣需要一個忠誠的監督力量，或許不在局中的路人甲，觀察的角度有所不同。她並分享7點看法，第一，參選人均非銜天命而至的人物，K黨習於尋找救世主，這次終於可以擺脫舊思維，重新思考黨主席的功能。

第二，李艷秋說，因為候選人均非一方之霸，誰當選都要整合四方，過去在黨有難時挺身而出，不計個人得失者，整合的正當性較高。第三，黨是選舉機器，黨主席不是總統候選人，唯一任務就是協助勝選，什麼誰親美，誰舔共，誰媚日，國防外交兩岸議題留給2028被提名人去操心吧！黨主席選舉吵這個，誰在乎？

李艷秋提到，第四，國民黨主席的對手是賴清德、徐國勇、邱義仁和無盡的財源，國民黨需要一位智勇雙全、快速出擊、有募資號召力的主席。第五，國民黨的戰力主軸在立委和執政的縣市長，尤其是經過烈火焚身，挺過大罷免的立委們，已經出現黨團一命，孤臣孽子的團結氣氛，新主席必須能和立院同志充份合作，產生加乘的共振效果。換言之，主席與委員能不能團結，是黨員投票該思考的關鍵。

第六，李艷秋認為，黨主席的職責就是勝選，就是要整碗捧去，把黨做到最強，強到他黨必需合作；如果把黨的未來寄託在民進黨無能以及民眾黨的善意上，那還不如直接請黃國昌來當主席。

最後李艷秋強調，黨內選舉，如果不是依照黨員名冊取樣，民調就沒有參考價值，尤其不需要在網路民調的排名上糾結。百年老黨能否回春，端看這次黨主席選舉有多少年輕自主黨員參與，如果還是軍系、派系和人頭黨員大戶在左右選情，如果還在該救災還是該辯論這種雞毛蒜皮的事上糾纏，那大家還是繼續當個路人甲吧。