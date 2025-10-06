　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

▲國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席候選人鄭麗文（左起）、 卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強日前出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行黨員投票，6位候選人包括前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、孫文學校校長張亞中及前國大代表蔡志弘，將爭奪黨魁大位。資深媒體人李艷秋今（6日）透過臉書發文提出7點觀察，她強調，黨主席的職責就是勝選，就是要整碗捧去，把黨做到最強，強到他黨必需合作；如果把黨的未來寄託在民進黨無能以及民眾黨的善意上，那還不如直接請民眾黨主席黃國昌來當主席。

李艷秋指出，國民黨選主席，自己沒投票權，但台灣需要一個忠誠的監督力量，或許不在局中的路人甲，觀察的角度有所不同。她並分享7點看法，第一，參選人均非銜天命而至的人物，K黨習於尋找救世主，這次終於可以擺脫舊思維，重新思考黨主席的功能。

第二，李艷秋說，因為候選人均非一方之霸，誰當選都要整合四方，過去在黨有難時挺身而出，不計個人得失者，整合的正當性較高。第三，黨是選舉機器，黨主席不是總統候選人，唯一任務就是協助勝選，什麼誰親美，誰舔共，誰媚日，國防外交兩岸議題留給2028被提名人去操心吧！黨主席選舉吵這個，誰在乎？

李艷秋提到，第四，國民黨主席的對手是賴清德、徐國勇、邱義仁和無盡的財源，國民黨需要一位智勇雙全、快速出擊、有募資號召力的主席。第五，國民黨的戰力主軸在立委和執政的縣市長，尤其是經過烈火焚身，挺過大罷免的立委們，已經出現黨團一命，孤臣孽子的團結氣氛，新主席必須能和立院同志充份合作，產生加乘的共振效果。換言之，主席與委員能不能團結，是黨員投票該思考的關鍵。

第六，李艷秋認為，黨主席的職責就是勝選，就是要整碗捧去，把黨做到最強，強到他黨必需合作；如果把黨的未來寄託在民進黨無能以及民眾黨的善意上，那還不如直接請黃國昌來當主席。

最後李艷秋強調，黨內選舉，如果不是依照黨員名冊取樣，民調就沒有參考價值，尤其不需要在網路民調的排名上糾結。百年老黨能否回春，端看這次黨主席選舉有多少年輕自主黨員參與，如果還是軍系、派系和人頭黨員大戶在左右選情，如果還在該救災還是該辯論這種雞毛蒜皮的事上糾纏，那大家還是繼續當個路人甲吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了
快訊／新北熱飆38度！　5縣市高溫警示
整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回
京都飯店火警！行動電源爆炸　2千人逃命
被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的
鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千！她嘆：壞人都不相信
「鋼鐵傘兵」秦良丰突PO文：真的累了！　嘆身體不適影響心態

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

外長中秋推「瓜地馬拉咖啡配月餅」　以行動挺友邦農產

反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

不是拍電影！民進黨青年政策影片　情書、台八、驚悚劇情樣樣來

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

瑞典國會近年最大規模跨黨派議員訪台　將見蕭美琴、參加國慶活動

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

評藍黨魁選舉糾結「這2事」　李艷秋：不如直接請黃國昌當主席

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

外長中秋推「瓜地馬拉咖啡配月餅」　以行動挺友邦農產

反擊蔡適應恬不知恥　黃國昌：他替天道盟喬眷地的證據清清楚楚

不是拍電影！民進黨青年政策影片　情書、台八、驚悚劇情樣樣來

「鋼鐵傘兵」秦良丰退伍工作曝　突遇國防部副部長來訪「備受鼓勵」

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

瑞典國會近年最大規模跨黨派議員訪台　將見蕭美琴、參加國慶活動

保時捷「電動跑車策略大轉彎」！新一代718頂級款將搭6缸油電動力

魔鷹感性發文這兩天返鄉　「這一年充滿挑戰從未放棄...」　

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

才買一個半月就報廢！　陸電動車攀升到「76度」後起火

台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

快訊／新北熱飆38度　5縣市高溫警示

神話玟雨妻借錢給前夫　「倒數2個月產娃」含淚認：打過官司⋯

熱身賽首戰先找比賽感覺　「咖哩大神」柯瑞：把球投進令我振奮

批國民黨消費花蓮災情冷血　她嘆：連鏟子超人也難逃惡質攻訐

宮鬥劇女星中秋節宣布結婚！老公是外科醫…幸福喊：天公待我真好

【最暖中秋】光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

政治熱門新聞

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

柯文哲關1年全身病！陳佩琪談北所「可怕住民」把人嚇退3步

民進黨2026縣市長選舉拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這縣市

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部開砲

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

蔡適應：我是黃國昌狗仔隊第一波受害者

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

政壇噩耗！國民黨陳清秀過世　享壽81歲

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

凌濤控劉世芳對花蓮災情訕笑　中央災變中心不忍了

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

更多熱門

相關新聞

黨主席選舉　鄭麗文：國民黨不能輸在自己人手裡

黨主席選舉　鄭麗文：國民黨不能輸在自己人手裡

國民黨主席選舉將於18日進行改選，候選人鄭麗文今（6日）表示，這兩天黨內壓力越來越大，排山倒海而來，蔚為奇觀。但她也知道，壓力越大，各位同志力挺麗文的決心就越強，因為國民黨不能輸在自己人的手裡。鄭麗文也特別強調，想要感謝在這次選舉中主動支持自己的同志先進們，很多無法親自請託，甚至過去從未謀面，但為了國家和黨的未來，「您們義無反顧，毫無保留地支持，讓麗文銘感五內，而且深知責任重大。」

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？

控黨中央放黑料　鄭麗文氣炸：為何針對我？

控黨中央放黑料　鄭麗文氣炸：為何針對我？

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

關鍵字：

國民黨黨主席選舉李艷秋郝龍斌鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面