社會 社會焦點 保障人權

快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請新北檢指揮偵辦

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。前議員王浩宇6日透過臉書呼籲民眾共同報案，認為此舉已逾越言論自由界線，涉及違法。

館長5日晚間在直播節目中評論台灣政治時，形容「每天跟連續劇一樣好看」，並提及「看到斬首打擊、精確斬首」，隨後語出驚人喊出「把賴清德狗頭斬下來」，還呼籲中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」引發外界關注。

對此刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

警政署強調，台灣為成熟民主國家，憲法固然保障人民言論自由，但此項權利並非無限上綱。任何言論若涉及煽動他人犯罪、鼓吹暴力或危害公共安全，均屬違法，行為人須負起法律責任。

警方呼籲：網路並非法外之地，民眾應理性辨識資訊，不應散播或附和違法言論。民主社會的價值在於理性溝通與相互尊重，警方將持續監控網路輿情，依法維護社會秩序，呼籲各界共同維護健康與理性的公共討論環境。

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

刑事局館長陳之漢斬首賴清德

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

