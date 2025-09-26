徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨前黨工涉共諜案，台北地院25日宣判，新北市議員李余典前特助黃取榮判刑10年、外交部長辦公室前諮議何仁傑8年2月、前黨工邱世元6年2月、總統府總統辦公室前諮議吳尚雨4年。當初在調查過程中，國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜打草驚蛇，導致檢調提前收網、甚至關鍵證據遭刪除。對此，民進黨北市議員許淑華批，徐巧芯荒謬行為損害國家安全，什麼時候才要對國人道歉？

民進黨前黨工黃取榮被中共吸收，並吸收前外交部長吳釗燮任內助理何仁傑等人成為下線，取得、交付重要關鍵資料。檢調佈線多時，但卻因徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，檢調被逼著提前收網、蒐證受阻，甚至讓何仁傑涉案的關鍵證據遭刪除。

「徐巧芯烏龍爆料嚴重干擾檢調偵辦共諜案！妳有義務給台灣社會一個交代！」許淑華說，4月時徐巧芯在立法院質詢，烏龍指控無關的政府官員是共諜。如今案件在檢調的努力下，終於獲得法院重判8到10年。

許淑華指出，回顧當初徐巧芯的荒謬行為，直接導致提早驚動了真的犯人，使真正的共諜提早開始滅證；而且還破壞檢調佈下的搜索網，導致調查提早收網。

許淑華說，根據媒體報導，台北地院國安專庭為了確認本案中被破壞、銷毀的證據，罕見依照《刑事訴訟法》第211-1條：「法院認有必要時，得依職權或依當事人、代理人、辯護人或輔佐人之聲請，就案件之專業法律問題選任專家學者，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」。

許淑華表示，在法院依法選任的專家證人到庭證述下，才成功對共諜下達應有的重判。但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，卻沒能在這次辦案中一網打盡。

「所以我要求徐巧芯對社會說明：妳當初到底是如何取得，正在機密調查的共諜案資訊？」許淑華點名徐巧芯，「當初為什麼在完全缺乏查核的狀況下，就烏龍爆料？妳的荒謬行為已經實際損害到國家安全了，妳什麼時候才要對國人道歉？！」