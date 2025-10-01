陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

▲北京街頭一處電視牆播放著「央視一套」頻道。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家廣播電視總局近日發出通知要求，酒店的電視開機之後必須直接全螢幕播放俗稱「央視一套」的CCTV-1（央視綜合頻道），或按遙控器一鍵進入。

廣電總局29日發出「關於規範酒店電視服務、強酒店電視管理」的通知，要求各地廣播電視主管部門、運營商、酒店管理集團及有關酒店、電視機廠商等相關主體，要持續鞏固酒店電視開機看直播、開機無廣告、一個遙控器看電視等酒店電視操作複雜治理成果。

該份通知中並強調，要按照《酒店電視業務技術要求》實現酒店電視開機後直接全螢幕播放CCTV-1，或按遙控器一鍵進入CCTV-1，最大程度簡化酒店賓客看電視操作。

通知中也要求，酒店要使用合規的有線電視、IPTV或衛星直播頻道信號源，禁止通過未獲得廣播電視行政部門許可的服務提供方獲取直播頻道服務。

通知並提到，運營商、酒店要強化安全意識，主動對照《技術要求》開展安全自查，加強常態化監測和風險評估，重大節假日及活動期間提升保障等級，發現安全風險及時整改，發生非法插播等網路安全事件，立即處置，並向屬地公安機關、廣播電視行政部門報告。