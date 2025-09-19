　
社會 社會焦點 保障人權

統促黨幹部當台商在台發展共諜組織　3人遭判刑定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲統促黨三名黨員在台發展共諜組織，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「中華統一促進黨」副秘書長溫瓏，在大陸地區經商，他夥同先前在中正預校的同學們，海軍退役上尉、統促黨世忠黨部主委朱新瑜，以及空軍退役少校、統促黨員江瓊麟，在台灣共同經營共諜組織，意圖吸收軍官加入，最後遭查獲。最高法院審理後，將溫男判刑10月、朱男判刑6月得易科罰金、江男則遭判刑1年，全案定讞。

判決指出，溫瓏等3人在大陸共同經營「溫拿公司」，為求公司經營順利，並收取更多利益，就接受大陸珠海市臺辦主任科員林華強、政治部聯絡局兼現役軍官張嘉逸，以及綽號「小蕭」的男子等人的指示，共同在台發展組織。

一開始由溫男發動，他在2016年4月間，以投資溫拿公司為由，邀朱男赴陸，並由中共官員將朱男吸收；2人於2018年11月，邀請江男與朴姓男子共同前往大陸參加珠海市航空展，最後成功吸收江男，朴男則沒有被吸收。2019年6月間，江男以電話或進入空軍松山基地指揮部營區，以協助當時之現役上校張姓副指揮官升官、帶出國、允以金錢等利誘方式，企圖吸收，但未成功。

案經檢舉後，由檢調單位進行查辦。檢方於去年5月間發動偵查行動，將3人帶回偵訊，並聲請羈押禁見獲准。全案並於去年8月間偵查終結，檢方依照違反《國家安全法》等罪嫌提起公訴，案件交由高等法院高雄分院一審審理。

法院審理時，3人否認犯罪，但檢方手中握有不少客觀證據，最後高雄高分院認為3人確實有罪，並判決溫男有期徒刑10月、朱男判刑6月得易科罰金18萬元、江男則遭判刑1年。其中檢方起訴部分犯行，法院則判決無罪。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

統促黨發言人張孟崇因腎臟疾病於18日下午病逝，享壽65歲。張孟崇與妻子洪姓中央執行委員先前因長年接受中共資金，被嘉義地檢署依違反《反滲透法》等罪起訴，全案尚在嘉義地方法院審理中。隨著張孟崇病逝，其刑事訴訟將依法裁定不受理，相關指控將不再追究，但其妻的部分仍將依法審理。

關鍵字：

法律人權統促黨台商溫瓏共諜三審最高法院無罪

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

