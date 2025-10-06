　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸電動車爆炸自燃波及7車　車主曝起火前車內溫度高達76.4度

記者魏有德／綜合報導

福建寧德一輛阿維塔06電動車在假期期間突發自燃爆炸，火勢迅速蔓延波及停放在旁的7輛車，場面驚險。車主事後在社群透露，事發前車內溫度高達76.4℃，且購車僅一個多月、行駛里程僅1066公里。起火原因目前仍在調查中。事件引發外界對新能源車熱失控與電池安全的關注，相關車企及寧德消防部門均已介入處理。

▲大陸一輛電動車在停車場自燃波及7車，起火前車內溫度高達攝氏76.4度。（圖／翻攝新浪新聞，下同）

▲大陸一輛電動車在停車場自燃波及7車，起火前車內溫度高達攝氏76.4度。（圖／翻攝新浪新聞，下同）

《三湘都市報》報導，10月5日，福建寧德市三沙鎮東壁村，一輛阿維塔06電動車突然起火，火勢瞬間擴散，引燃停放在附近的奧迪、寶馬、馬自達與埃安等多輛汽車，最終共有7車不同程度受損。

疑似車主的女子在社群平台發佈影片指，該車於8月28日購買，使用僅一個半月，里程數僅1066公里。從現場監視器畫面可見，火勢最初從副駕駛位置冒煙，車主還透露，事發前手機App顯示車內溫度飆升至攝氏76.4度。

▲大陸一輛電動車在停車場自燃波及7車，起火前車內溫度高達攝氏76.4度。（圖／翻攝新浪新聞）

阿維塔官方回應稱，事故原因仍在調查中，將配合消防部門進行鑑定。客服人員表示，阿維塔06全系搭載的寧德時代電池均符合國家安全標準，目前尚無進一步結論。

據一名被波及車主透露，受損車輛多為當地遊客所有，所幸事故未造成人員傷亡。涉事車主則表示，廠方已主動聯繫，承諾將妥善處理後續事宜。

10/05 全台詐欺最新數據

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光
賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦！　4字堅定回應
于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」：和喬任梁一
陸軍特戰隊衝災區深處　徒步找罹難者「想帶祢回家」！逼哭12萬
高市早苗勝選效應！日圓失守150　日股飆漲創新高
阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚：公關危機範本
國5車潮紫爆！時速17公里　國道下午11路段易塞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

福建寧德時代新能源車電動車火災

