社會 社會焦點 保障人權

陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，總統賴清德在昨（5）日中秋節前夕，再度赴災區勘災視察復原狀況，未料花蓮縣長徐榛蔚在勘災途中，突跟志工借來鏟子，鏟土過程也被總統直擊，畫面曝光引發熱議，挨酸「徐縣長擺拍、鏟兩下」。花蓮縣府今日提供側拍紀錄還原當時狀況，解釋當時徐縣長是在關心志工協助流程，集中淤泥後因隊伍移動又繼續視察行程。

▲▼陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍　花蓮縣府說話了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子開始鏟土」。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴清德昨日前往花蓮光復鄉勘災，徐榛蔚也在一旁陪同，但未料在賴清德關心災民時，徐榛蔚突然在隊伍前，跟一旁志工借來鏟子，接著在地上鏟土，將淤泥堆積到一旁。

▲▼陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍　花蓮縣府說話了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼徐榛蔚借鏟子鏟土挨酸擺拍，花蓮縣府解釋是在關心志工協助流程。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍　花蓮縣府說話了。（圖／記者賴文萱翻攝）

整個鏟土過程，也被賴清德經過時直擊，低頭看了一眼徐榛蔚，露出微笑後繼續前進。但在賴清德離開後，徐榛蔚即放下手中鏟子，與志工交談，最後歸還鏟子後離開，畫面曝光引發網友熱議，挨酸「徐縣長擺拍、鏟兩下」。

花蓮縣政府說明，當下為花蓮縣長徐榛蔚陪同總統賴清德視察光復鄉街道復原狀況行程，過程中見清溝志工，徐縣長與志工自然互動表達關心及感謝，並與國民黨團總召傅崐萁立委提醒清理之餘注意自身防護避免感染。

因隊伍移動，徐縣長借用工具協助集中部分淤泥後，繼續總統視察行程。花蓮縣政府再次感謝各縣市救災夥伴，尊重網友評論，敬請網友多關注光復鄉救災進程。

更多新聞
快訊／中秋悲劇！台南男大樓墜落　 臟器外露身亡
快訊／館長直播嗆斬賴清德狗頭！　刑事局緊急報請偵辦
快訊／法國最短命總理！　上任不到1個月請辭
霸氣十足！季連成被拱選花蓮縣長　綠委超欽佩
1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相
陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了
苗栗正義男病況曝！遇隨機砍人護2女童身中數刀　今轉普通病房

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

國民黨將於10月18日改選黨主席，羅廷瑋等19藍委共同呼籲所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情，但前民進黨立委郭正亮則批羅，隔兩週才在講這種話，「講白了你連當立委都不夠資格」。對此，羅廷瑋今（6日）回應，花蓮的災情不是一兩天能恢復的事，選擇暫停辯論是出於對生命以及災情的尊重，這是19位委員共同的心聲。

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

光復下水道沒堵？傅崐萁辦公室秀圖反擊　稱：重做是轉述政委建議

災後第14天！重災區佛祖街慘況曝光

災後第14天！重災區佛祖街慘況曝光

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

她批藍營消費花蓮災情冷血　鏟子超人也難逃

鏟子超人被嗆「民進黨砸錢請來」日領2千！她傻眼

鏟子超人被嗆「民進黨砸錢請來」日領2千！她傻眼

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

