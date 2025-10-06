陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子鏟土」挨酸擺拍…縣府說話了

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，總統賴清德在昨（5）日中秋節前夕，再度赴災區勘災視察復原狀況，未料花蓮縣長徐榛蔚在勘災途中，突跟志工借來鏟子，鏟土過程也被總統直擊，畫面曝光引發熱議，挨酸「徐縣長擺拍、鏟兩下」。花蓮縣府今日提供側拍紀錄還原當時狀況，解釋當時徐縣長是在關心志工協助流程，集中淤泥後因隊伍移動又繼續視察行程。

▲陪賴清德勘災！徐榛蔚「突借鏟子開始鏟土」。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴清德昨日前往花蓮光復鄉勘災，徐榛蔚也在一旁陪同，但未料在賴清德關心災民時，徐榛蔚突然在隊伍前，跟一旁志工借來鏟子，接著在地上鏟土，將淤泥堆積到一旁。

▲▼徐榛蔚借鏟子鏟土挨酸擺拍，花蓮縣府解釋是在關心志工協助流程。（圖／記者賴文萱翻攝）

整個鏟土過程，也被賴清德經過時直擊，低頭看了一眼徐榛蔚，露出微笑後繼續前進。但在賴清德離開後，徐榛蔚即放下手中鏟子，與志工交談，最後歸還鏟子後離開，畫面曝光引發網友熱議，挨酸「徐縣長擺拍、鏟兩下」。

花蓮縣政府說明，當下為花蓮縣長徐榛蔚陪同總統賴清德視察光復鄉街道復原狀況行程，過程中見清溝志工，徐縣長與志工自然互動表達關心及感謝，並與國民黨團總召傅崐萁立委提醒清理之餘注意自身防護避免感染。

因隊伍移動，徐縣長借用工具協助集中部分淤泥後，繼續總統視察行程。花蓮縣政府再次感謝各縣市救災夥伴，尊重網友評論，敬請網友多關注光復鄉救災進程。