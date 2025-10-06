快訊／南投台14甲小客車自撞！180度翻覆躺路中　4人受傷送醫

▲南投台14甲車禍。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」粉專）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣台14甲15.8K翠峰段今(6日)清晨6時許傳出一起車禍事故，現場一輛自小客車因不明原因擦撞路邊護欄，導致車身180度翻覆，造成車內4人受傷，幸傷者皆意識清楚。警方到場後初步了解，駕駛酒測值為0，隨後傷者被送往台中榮總埔里分院治療。

受到事故影響，現場雙向車道一度回堵，稍早已由警方、拖吊車及相關單位排除。警方呼籲，用路人上山應放慢車速，切勿疲勞駕駛，以免發生事故。