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桃園航空城開發進入關鍵期　安置住宅、街廓…仍具挑戰

▲桃園航空城開發進入關鍵期

▲桃園航空城開發進入關鍵期。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政16日於市政會議，聽取地政局、工務局提出「桃園航空城計畫推動情形及成果」專題報告後表示，今年是桃園航空城開發計畫最關鍵的一年，多項重要基礎設施陸續完工，然而，在安置住宅、街廓及廠商建廠等方面仍具挑戰，市府各局處須以最大的同理心與責任感，全力完成「最後一哩路」。

張善政指出，今年為桃園航空城開發的收尾關鍵期，各項建設逐步成形，近期不僅啟用路寬達50公尺、長逾4公里的航青路，也開通桃航三路、埔心一路等安置街廓周邊重要道路。市府將持續推動安置街廓及住宅開發，秉持著同理心與效率，積極改善區域交通動線、把關工程品質。

張市長也責成地政局及都發局參考大園菓林里鄰里長集結各戶，與建商合作自建住宅的成功經驗，整合住宅建置需求，促成更多合作案例，加速整體進程。

有關區域發展部分，張市長要求經發局盤點已標出航空城優先產專區廠商，掌握廠商建廠進度，並視情況協助舉辦建廠動工典禮，營造航空城整體開發正面氛圍，吸引更多業者加速在航空城的設廠進度。

張善政強調，航空城不僅是大型開發計畫，更應結合文史教育功能，讓市民認識在地的歷史發展脈絡。他指出，位於航空城計畫區內的前空軍桃園基地設施群，預計於7月底轉型為「桃園航空城博物館-05警戒區」，除了展出TF-104G戰機，也規劃一級陸軍上將周至柔將軍文物展，並希望藉由安排各學校戶外教學或社團參訪，喚起國人歷史記憶與對土地的情感連結，同時呼應今年適逢抗戰勝利80週年的歷史意義。

地政局長蔡金鐘表示，桃園航空城計畫自110年起啟動安置土地以來，截至今年7月底，3,287戶的安置戶中已有1,027筆土地完成建照核發。其中，更有488筆土地已動工，另有54戶已提出申請每坪3萬元的安置街廓重建協助金補助。在土地點交方面，全區3,243筆中約有95%已完成交付，除通知未到場點交民眾外，尚餘66筆將持續改善並與居民溝通，儘速完成後續程序。

至於安置住宅部分，地政局蔡局長說明，目前共1,411戶已於今年3月至7月間陸續取得使用執照，並同步進行驗屋、繳款與所有權移轉等作業。市府也將持續督導承包商在確保安全及品質的前提下，加快施工進度，確保住戶如期入住；另在工廠安置部分，前五階段65家廠商已於3月開始陸續完成用地點交，預定年底啟動建廠；第六階段的18家廠商則預計年底前完成土地交付。

工務局長汪在宙補充，配合桃園航空城的整體開發計畫，工務局除了依期程陸續完成安置街廓周邊的重要路廊，也持續整理綠地，建置特色公園。其中，位於航空城區內公3用地的庄稼埤公園，於今年端午節舉辦「陸上鐵道龍舟」活動獲得熱烈回響，未來將規劃作為常態活動基地，並結合珍稀植物如寬葉毛氈苔的異地保育作業，打造生態與生活共融的水岸綠意環境，提升在地特色與居民參與度。

工務局汪局長表示，配合8月底登場的「桃園珍珠海岸國際音樂節」，工務局將加緊辦理航空城A11產專區4條聯外道路通車履勘與分段查驗作業，該區將於活動期間提供臨時停車及交通接駁使用，並預計於活動前全面通車，以強化區域交通運能。

都發局長江南志表示，安置住宅自3月起陸續取得使照後，市府已依序辦理初驗、通知住戶及後續入住作業，都發局將與地政局密切配合，聆聽民眾意見，完善入住流程，攜手各局處共同完成航空城計畫的最後一哩路。

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