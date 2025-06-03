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桃園航空城標案工程區內樹木遭爆濫砍　工務局回應了

▲桃園航空城區段徵收工程區植栽育培區現況。（圖／桃市府提供）

▲桃園航空城區段徵收工程區植栽育培區現況。（圖／桃市府提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對媒體報導桃園航空城區段徵收計畫C1標工程區域內樹木移植案疑遭濫砍情事，桃市府工務局今（3）日鄭重澄清，依「桃園市樹木保護自治條例」及受保護樹木認定標準等相關規定，該區域並無農業局列管樹木，其它有價值樹木，均在符合專家認定與法定程序陸續移植至公園綠地或公園內，並無媒體報導陳情人所述情況，也無所謂「護包商」情事，相關指控皆非事實。

市府工務局指出，桃園航空城範圍樹木調查後仍需針對健康狀況、生長位置、移植存活率、樹形狀況或有公安之虞等因子評估移植與否，依據評估結果處理後續。範圍內有價值樹木包括有烏臼、櫻花等樹木，市府陸續移植至育培區或依設計結果定植於範圍內公園用地或綠地，工程處從未指示包商任意砍伐投訴人指稱600棵樹木之情事。

工務局表示，依工程契約規定，統包商需進行植栽細部調查、評估樹木之生長狀態，每株樹木均予以造冊並製作健康度調查表及處理建議，有關植栽調查結果，係由統包商依審查程序報請監造單位審查、專管單位核定，並由航工處備查後辦理，另外植栽移植或移除尚需考量是否為先驅物種、健康狀況、生長位置、移植存活率、樹形狀況或有公安之虞等評估因子，處理過程皆依契約規定辦理。

工務局強調，本案相關工程發包於前市長鄭文燦市長任內，持續進行至張善政市長上任後，經工務局及政風單位調查，航工處並無為節省經費而請C1分標統包商利德工程絞碎健康樹木等情事，且依契約統包商可依據實作數量請領樹木移植之價金。

此外，針對本案兩造，陳情人為承包商利德之下包廠商，雙方之間涉及私權糾紛，其陳訴事項均屬彼此在契約關係下認知不同衍生爭議。市府再次重申，本案利德與下包廠商之間的契約爭議，雙方應循司法途徑解決。

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