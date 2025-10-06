中秋桃園救災專車　紛紛前進光復清災「到處遇見桃園人」

▲桃園救災專車清晨4點出發，幾乎都是年輕人。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

二名於農水署服務的桃園正妹，利用中秋連假，前往花蓮光復災區參與清災，原計劃搭火車前往，上網搜尋赫然發現有從桃園市桃園區、蘆竹區、中壢區等各區出動的桃園救災專車，始知熱血的桃園人，連日來僅搭救災專車民眾，已逾二千名志工到災區清災，「在花蓮光復災區，到處可遇見桃園人！」

該名年輕正妹說，發起桃園救災專車活動者名叫希希（薛薛），日前於臉書貼文指出，感謝朝貴遊覽公司及桃一國際旅行社的支持，志工跟物資都好踴躍，他發現一台車不夠載，所以緊急調度，現在可以載100位志，希望大家放心報名。

▲桃園救災專車集結各方滿滿的愛心。（圖／擷取自網路）

桃園救災專車免費，於10/5當天清晨4點於桃園區藝文特區出發，因為遊覽車被管制，車子只到鳳林車站，當天下午6點返回桃園。該正妹說，到達光復災區參與救災，才知今天從中壢搭遊覽車來的鏟子超人也有百名桃園人，「在花蓮光復災區，到處可遇見桃園人！」馬太鞍溪堰塞湖於9月23日溢流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，迄今10多天，災區仍到處可見堆積厚泥和廢棄物。

▲災區仍到處可見堆積厚泥和廢棄物。（圖／擷取自網路）

而希希（薛薛）臉書貼出桃園救災專車活動，網友也紛紛留言：「鏟子超人您們超棒，一切順利平安，蚊蟲滾遠遠」、「請問電風扇可以幫忙送過去嗎？」、「花蓮的救災英雄們真的太讓人佩服了！第一時間投入救援，不怕辛苦、不畏危險，用實際行動守護大家。」、「你們的熱心、勇敢和溫暖，讓受災的人們感到安心，也讓我們看見人性最真誠的光輝。」、「真的超級感謝你們的付出，滿滿的敬意都送給你們！」