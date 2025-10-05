　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提早北返潮湧現！高公局揭19處塞車熱點　國5恐塞到午夜

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲國5北上路段車潮將從中午塞到午夜。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假進入第2天，今天(5日)國道出現提前北返車潮，高公局預估全日將有多達19處塞車地雷路段，其中國道5號北上車流預料上午11時起就會車多，恐一路塞到午夜12時，北上路段塞車時間可能長達13小時，行車時間為平時7倍。

高公局表示，今天出遊及提前返工車潮並行，國道雙向交通量預估達115百萬車公里，約為平日年平均的1.3倍；其中北向交通量約59百萬車公里，同樣是平日的1.3倍。

國道今雙向將有19處壅塞熱點，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪。

另國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，也容易塞車。

高公局建議，西部國道南向用路人可以趁清晨6時前或中午12時後上路，國5南向則建議5時前或傍晚5時後出發；北返方向方面，南部地區建議上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向則應於上午9時前上路，避開壅塞時段。高公局也提醒，南北長途可多利用國3，短程建議避免上國道，並鼓勵多搭乘公共運輸。

今天國道疏導措施，包括上午5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制。

國道同時實施單一費率、差別費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施，以紓解連假車潮。

10/03 全台詐欺最新數據

