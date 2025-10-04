國道3起車禍釀回堵　下午再一波車潮「防9塞車熱點」

▲中秋連假首日國道發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（4日）中秋連假首日湧現車潮，截至中午，國1南下楊梅到新竹系統、國3南下鶯歌系統到高原等路線依舊塞車，高公局研判下午還有一波車潮，國道下午有9處地雷路段。

中秋連假返鄉和出遊車潮一早就出現，截至中午北部國道局部路段依舊塞車，今天上午國道車多壅塞路段主要為國1南向楊梅休息站至新竹系統、埔鹽系統至北斗、路竹至岡山；國3南向鶯歌系統至高原。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日上午國道也發生多起嚴重車禍，包括9時29分於國1南向165公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，9時40分排除，後方車流回堵2公里；9時53分國1北向149.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，10時09分排除，車流回堵2公里；10時17分國1南向351.4公里處發生1輛聯結車與1輛小客車追撞事故，占用外側車道，10時36分排除，後方車流也回堵5公里。

高公局研判國道下午還有一波車潮，下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、新竹-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；並呼籲用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。