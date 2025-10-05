　
地方 地方焦點

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

▲台南市勞工局「做工行善團」志工中秋連假仍持續修繕弱勢住屋，展現滿滿人情味。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

家家團圓的中秋連假，仍有一群人默默替別人「補家」，台南市勞工局「做工行善團」連假不停歇，5日動員木工工會與電氣工會志工，分頭前往後壁區上茄苳與菁寮後廍為弱勢家庭修屋，讓受災長者能重新擁有遮風避雨的家，餐飲工會也到場煮熱騰騰的午餐，讓志工補充體力、暖胃又暖心。



黃偉哲市長推動「希望家園」理念多年，做工行善團秉持「行繕不停歇」精神，將中秋團圓化為行善行動。財團法人職業災害預防及重建中心執行長李柏昌、副處長范南鵬也代表勞動部長洪申翰前來慰問，感謝志工連假仍出勤修屋，並致贈護目鏡、口罩等護具，提醒注意作業安全。



其中，後壁區上茄苳76歲的郭姓老先生獨居多年，因重度身障無法自行修繕老屋，丹娜絲颱風過境後房舍破損更嚴重，生活困難。行善團獲報後立即啟動修繕計畫，電氣工會率先完成斷電與臨時電架設，泥水工會拆除屋頂天花板、清潔隊協力清運廢棄物；電子加工工會再冒風雨搭建鐵厝屋頂，木工工會今日則進行室內裝潢與天花板輕鋼架施工，最後由木工志工載運整理好的床組、衣櫥與桌椅入屋，讓郭老終於能住進安全的住所。



另一案位於菁寮後廍的黃姓老婦人，年逾八十、獨居且為低收入戶，靠資源回收維生，颱風侵襲後屋頂坍塌嚴重。行善團接獲通報後火速會勘，電氣工會今日率先進場斷電、移除廢線，後續將由各工會陸續投入修復。



勞工局長王鑫基表示，感謝各工會志工不畏風雨、假期仍堅守現場，本週也持續前往關廟、後壁等地修繕或會勘。每一件修繕案都凝聚志工的汗水與社會的善意，像是一場跨越職業與世代的接力。這次連假共有五對夫妻檔與一組父子檔共同出勤，展現家庭力量，也讓「行善成家、修屋傳愛」的精神在台南延續不斷。



台南箍察橋驚傳男子落水　消防搜索3日尋獲已成冰冷浮屍

台南市將軍區箍察橋3日下午發生一起溺水案件，74歲李姓男子不明原因落水，消防獲報後前往現場，同時派遣無人機及船艇展開搜救，經過連日搜索，今（5）日於麻豆區文瑞橋旁發現浮屍，打撈上岸經家屬確認身份無誤，詳細落水原因仍有待進一步釐清。

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

台南18歲男無照開馬三摔落邊坡　17歲騎士慘死

見隨機砍人案被害人傷口　醫：深仇大恨？

