郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

▲前台北市長郝龍斌前往花蓮光復鄉前進指揮所關切救災進度並捐贈60萬元助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0923馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉嚴重損害，救援與復原工作持續進行中。前台北市長郝龍斌4日前往花蓮縣政府設於光復鄉的前進指揮所，捐贈新台幣60萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，由縣長徐榛蔚代表鄉親接受，立法委員傅崐萁、花蓮縣議員吳建志也到場見證。

郝龍斌關心救災進度與第一線人員辛勞，並為所有投入救援的縣府團隊與志工打氣，肯定花蓮縣政府全力投入搶災，讓全台看見台灣最美麗的力量。

郝龍斌表示，一般的緊急應變中心多在災變發生後才成立，但花蓮縣政府早在災害發生前便超前部署，提前進駐啟動作業。他指出，這次災變範圍廣大、情況艱鉅，但花蓮縣政府與各界及志工夥伴在第一時間投入救災，不僅搶救生命、清理環境，全力協助災民生活重建。

郝龍斌肯定花蓮縣政府在短時間內，便妥善規劃物資分配與安置事宜，立法委員傅崐萁也全力協助約2000戶災民日後居家所需的家具家電，以過去他擔任中華民國紅十字會總會秘書長的經驗，縣府團隊是一級的災變處理。他感性地說，當天災發生時，我們都是花蓮人、都是光復人，大家都應全心全意幫助同胞，這才是台灣最偉大的力量。

縣長徐榛蔚感謝郝前市長親自到場慰勉與鼓勵，也感謝全台志工、國軍弟兄、企業團體及各界善心人士的投入。徐榛蔚表示，面對災害的挑戰，花蓮人展現了堅韌與團結，縣府將持續與中央及地方各單位協力合作，加速復原重建，讓受災鄉親早日重返安定的生活。

