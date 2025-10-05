　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

▲前台北市長郝龍斌前往花蓮光復鄉前進指揮所關切救災進度並捐贈60萬元助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲前台北市長郝龍斌前往花蓮光復鄉前進指揮所關切救災進度並捐贈60萬元助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0923馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉嚴重損害，救援與復原工作持續進行中。前台北市長郝龍斌4日前往花蓮縣政府設於光復鄉的前進指揮所，捐贈新台幣60萬元至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」，由縣長徐榛蔚代表鄉親接受，立法委員傅崐萁、花蓮縣議員吳建志也到場見證。

郝龍斌關心救災進度與第一線人員辛勞，並為所有投入救援的縣府團隊與志工打氣，肯定花蓮縣政府全力投入搶災，讓全台看見台灣最美麗的力量。

▲前台北市長郝龍斌前往花蓮光復鄉前進指揮所關切救災進度並捐贈60萬元助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

郝龍斌表示，一般的緊急應變中心多在災變發生後才成立，但花蓮縣政府早在災害發生前便超前部署，提前進駐啟動作業。他指出，這次災變範圍廣大、情況艱鉅，但花蓮縣政府與各界及志工夥伴在第一時間投入救災，不僅搶救生命、清理環境，全力協助災民生活重建。

▲前台北市長郝龍斌前往花蓮光復鄉前進指揮所關切救災進度並捐贈60萬元助災後重建。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

郝龍斌肯定花蓮縣政府在短時間內，便妥善規劃物資分配與安置事宜，立法委員傅崐萁也全力協助約2000戶災民日後居家所需的家具家電，以過去他擔任中華民國紅十字會總會秘書長的經驗，縣府團隊是一級的災變處理。他感性地說，當天災發生時，我們都是花蓮人、都是光復人，大家都應全心全意幫助同胞，這才是台灣最偉大的力量。

縣長徐榛蔚感謝郝前市長親自到場慰勉與鼓勵，也感謝全台志工、國軍弟兄、企業團體及各界善心人士的投入。徐榛蔚表示，面對災害的挑戰，花蓮人展現了堅韌與團結，縣府將持續與中央及地方各單位協力合作，加速復原重建，讓受災鄉親早日重返安定的生活。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
烤肉「必會出現4種人」　破3萬人炸鍋：我每年都是那個人
莊人祥罹胃癌　醫示警「3症狀」儘速檢查
獨／悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望
「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬
誰在花蓮「呵呵呵」？　凌濤嗆劉世芳冷血：在災害中心魔性訕笑
加薩女性被逼「用肉體換食物」！　性侵惡狼竟全是救援人員
獨／百萬存戶注意！北富銀鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

桃園「茶言陶色-六席一會」　龍潭區開展

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

堰塞湖探勘隊走5天抵湖區！最新探勘曝：壩體穩定不足、煙塵瀰漫

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

花蓮府爭取災區農友低利貸款緩衝期　強調保障志工醫療權益

郝龍斌前往光復關心救災進度　捐款60萬助花蓮災後重建

2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

秋節傳愛　桃園市政顧問彭柏霖關懷獨老15年不間斷

桃園「茶言陶色-六席一會」　龍潭區開展

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

堰塞湖探勘隊走5天抵湖區！最新探勘曝：壩體穩定不足、煙塵瀰漫

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

沒車牌就拖吊！台中警強力取締霸佔車位無牌車　最高罰3萬6

搶劫超商還襲警！越南籍留學生背景曝　熱愛生存遊戲拍片YT分享

提神變毀腦！專家警告：學生、運動員最愛「1飲料」恐摧殘身心

BMW男停路口昏睡　見警竟衝撞遭破窗壓制！酒駕+搜出喪屍煙彈

爆紅歌手來台被「台灣本土味」收服　IG狂曬認證照：我愛空心菜

台灣電影發威！《器子》Netflix飆全球第4…張孝全復仇片46地區TOP 10

勇士明熱身賽首戰對決湖人　柯爾曝柯瑞只會打15分鐘

車輪餅絕對是台式下午茶點心王者　全台6間必吃推薦

戚薇時裝周被拍「驚人老態無P照」！整個人嚴重變形　本尊傻眼發聲了

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

黑心豬大腸流入高雄！衛生局火速稽查

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

桃園「茶言陶色-六席一會」龍潭區開展

秋節傳愛　彭柏霖關懷獨老15年不間斷

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

新北推育兒社宅加籤及青年租補

更多熱門

相關新聞

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤日前質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄打臉。凌濤今（5日）緊咬，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午三點召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

韓網紅宋讚養赴救災「比畫面上更慘」

韓網紅宋讚養赴救災「比畫面上更慘」

關鍵字：

郝龍斌光復鄉捐款重建

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

即／莊人祥證實去年罹胃癌

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面