生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道清晨車流為平日1.4倍　上午留意9路段壅塞

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天0至5時交通量為平日年平均1.4倍，預估今天尖峰時段將有大量旅遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為中秋節連假次日，目前全國道路況皆大致正常，今天0至5時交通量為5.7百萬車公里，為平日年平均1.4倍，預估今天尖峰時段將有大量旅遊車潮，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等9路段。

高公局表示，昨天全日交通量為116.2百萬車公里，為平日年平均1.3倍，國5交通量為3.5百萬車公里，為平日年平均1.4倍，昨天路況除國1南向湖口至竹北路段於晚間6時逐漸紓解外，其餘路段於下午3時後大致順暢。

高公局指出，今天0至5時交通量為5.7百萬車公里，為平日年平均1.4倍，預估今天交通量為115百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為12.3百萬車公里。

高公局表示，今天相關疏導措施包括清晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天各地天氣預報大多為多雲到晴，高公局研判，尖峰時段將有大量旅遊車潮，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向於中午12時後出發，國5南向傍晚5時後出發。

▲▼今天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲今天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

另外，公路局也說，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，主要為銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段；城際道路台2線淡水紅樹林至竹圍路段、台61線南下中彰大橋路段。公路客運部分，昨天西部國道客運行駛5,695班次，疏運人數較去年同期增加3.3%；東部國道客運路線行駛1,683班次，人數較去年同期增加20.4%。

公路局預估，今天部分路段將湧現觀光旅遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路，如北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲路段。

主要城際道路，如北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線中彰大橋路段；及觀光景點周邊道路，如北部台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段，南部台18線阿里山路段、台3線古坑至梅山路段。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

