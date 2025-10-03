泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

▲監視器拍到死者騎車背影。（圖／翻攝自Facebook／แก้วทิพย์เขมมะศิหริรักษ์，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名55歲男子失蹤多日後，被發現陳屍於一處廢棄農田，然而詭異的是，他的左腳被牢牢綁在樹幹上，因此儘管警方初步懷疑為自殺，當地民眾仍對於這項說法持保留態度。目前遺體已經送交解剖，以確認確切死因。

根據The Thaiger報導，泰國一名放牧牛隻的牧民2日在佛統府直轄縣瑪卡分區一塊雜草叢生的廢棄農田上，發現一具已經明顯腐爛的屍體，立即通報當地警察。據了解，該處距離路邊約20至30公尺，平時人跡罕至。

警方到場後，發現死者身穿迷彩T恤和黑色短褲，仰躺在肥料袋上，左腳踝被一條鐵鍊牢牢鎖在樹幹上。現場還散落著藍色圍裙、拖鞋、飲料瓶、水瓶、3包除草劑以及一輛粉色腳踏車等物品。

經過確認，死者身分為55歲的蘇帕勒克（Supalerk），而這起離奇死亡案件也震驚當地。

發現屍體的牧民向警方表示，「我每天都會帶牛到這片田野放牧，怎知來的時候就看到了這個人。」警方初步研判，死者已死亡至少2至3天才被發現。

根據《第8頻道》報導，蘇帕勒克的妻子此前曾向警方通報失蹤，當時蘇帕勒克已經失蹤多日，而他的女兒也在社群媒體上發文求助尋人。妻子獲報趕到現場認屍，目前已經確認死者身份。

警方調閱附近監視器畫面發現，9月29日下午4時17分，蘇帕勒克曾騎腳踏車到當地雜貨店購買飲料，而這也是他被拍到的最後身影，之後的行蹤成謎。

由於現場發現除草劑和多個飲料瓶，因此警方初步懷疑可能是自殺案件。然而，死者為何左腳被鐵鍊鎖在樹上，仍是關鍵疑點，也讓當地民眾難以相信自殺說法。

蘇帕勒克的遺體目前已送往解剖，希望透過法醫鑑定找出確切死因。

