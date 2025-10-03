　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

▲▼泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝。（圖／翻攝自Facebook／แก้วทิพย์เขมมะศิหริรักษ์）

▲監視器拍到死者騎車背影。（圖／翻攝自Facebook／แก้วทิพย์เขมมะศิหริรักษ์，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名55歲男子失蹤多日後，被發現陳屍於一處廢棄農田，然而詭異的是，他的左腳被牢牢綁在樹幹上，因此儘管警方初步懷疑為自殺，當地民眾仍對於這項說法持保留態度。目前遺體已經送交解剖，以確認確切死因。

根據The Thaiger報導，泰國一名放牧牛隻的牧民2日在佛統府直轄縣瑪卡分區一塊雜草叢生的廢棄農田上，發現一具已經明顯腐爛的屍體，立即通報當地警察。據了解，該處距離路邊約20至30公尺，平時人跡罕至。

警方到場後，發現死者身穿迷彩T恤和黑色短褲，仰躺在肥料袋上，左腳踝被一條鐵鍊牢牢鎖在樹幹上。現場還散落著藍色圍裙、拖鞋、飲料瓶、水瓶、3包除草劑以及一輛粉色腳踏車等物品。

經過確認，死者身分為55歲的蘇帕勒克（Supalerk），而這起離奇死亡案件也震驚當地。

▲▼泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝。（圖／翻攝自Facebook／แก้วทิพย์เขมมะศิหริรักษ์）

發現屍體的牧民向警方表示，「我每天都會帶牛到這片田野放牧，怎知來的時候就看到了這個人。」警方初步研判，死者已死亡至少2至3天才被發現。

根據《第8頻道》報導，蘇帕勒克的妻子此前曾向警方通報失蹤，當時蘇帕勒克已經失蹤多日，而他的女兒也在社群媒體上發文求助尋人。妻子獲報趕到現場認屍，目前已經確認死者身份。

警方調閱附近監視器畫面發現，9月29日下午4時17分，蘇帕勒克曾騎腳踏車到當地雜貨店購買飲料，而這也是他被拍到的最後身影，之後的行蹤成謎。

由於現場發現除草劑和多個飲料瓶，因此警方初步懷疑可能是自殺案件。然而，死者為何左腳被鐵鍊鎖在樹上，仍是關鍵疑點，也讓當地民眾難以相信自殺說法。

蘇帕勒克的遺體目前已送往解剖，希望透過法醫鑑定找出確切死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

韓放送通信委員長免職僅一天遭上銬逮捕　怒批李在明「政治報復」

學校倒塌9死！印尼逾50學生活埋瓦礫堆下　測無生命跡象恐全罹難

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻　KTV包廂淪淫窟

南華早報：陸若犯台　「這群人」無處可逃恐遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

男二手商店挖寶　西裝口袋發現「2萬元現金」嗨爆：剛好很缺錢

德黑蘭缺水、地層下陷危機　伊朗總統：別無選擇「必須遷都」

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！警堅稱是輕生　最後身影曝

趁睡著狂捅！41歲健美冠軍「遭老婆刺死」　樓梯間滿地血

韓放送通信委員長免職僅一天遭上銬逮捕　怒批李在明「政治報復」

學校倒塌9死！印尼逾50學生活埋瓦礫堆下　測無生命跡象恐全罹難

櫻花妹「未滿13歲」遭爸爸活金主硬上猥褻　KTV包廂淪淫窟

南華早報：陸若犯台　「這群人」無處可逃恐遭政府犧牲

烏克蘭宣布斷交尼加拉瓜！　怒批「承認俄占領土」侵犯主權

外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

國際熱門新聞

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

不是工程師　黃仁勳點名「最夯工作」

「3大地雷早餐」默默讓你罹癌　日本名醫示警：我都不吃

294乘客崩潰！　韓亞航空沒載行李直接起飛

2歲娃登基「尼泊爾活女神」！

全美軍官讓戰爭部長寂靜下台　川普討拍要掌聲

外媒：陸若犯台　「這群人」無處可逃遭犧牲

政府關門2天美股再創新高　台積電ADR反跌0.12%

大馬23名志工失聯　SNCC：確定遭以軍方扣押

鏟子超人登《衛報》　居民：志工比政府先到

川普多線出擊！施壓藥廠擴產、逼外企遷美

法國機場大罷工！預計10萬乘客受影響

不滿美國施壓貿易夥伴　普丁警告：襲擊烏克蘭核電廠

更多熱門

相關新聞

學校倒塌　50多名學生恐全罹難

學校倒塌　50多名學生恐全罹難

印尼東爪哇省一所伊斯蘭寄宿學校大樓9月29日突然倒塌，截至10月3日死亡人數已攀升至9人。目前搜索行動仍持續進行中，但黃金救援72小時已過，至今仍有50多名學生被埋在瓦礫堆下，生還希望渺茫。

外媒：陸若犯台　「這群人」無處可逃遭犧牲

外媒：陸若犯台　「這群人」無處可逃遭犧牲

台中21歲女疑遭虎媽囚禁孝親房3年慘死　

台中21歲女疑遭虎媽囚禁孝親房3年慘死　

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞

菲強震72死　少年不聽話外出反救了父母

菲強震72死　少年不聽話外出反救了父母

關鍵字：

泰國男子失蹤死亡東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面