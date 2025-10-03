窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

▲打造出華文媒體「VisionThai 看見泰國」的李致德，綽號「黑熊」，獲頒第6屆「海外十大傑出青年」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

從童年遭霸凌、被打斷腿的窮小子，到打造泰國最大華文媒體，李致德日前獲頒第6屆「海外十大傑出青年」，他用自身經歷證明，逆境是通往成功的最佳跳板。總統賴清德也透過影片肯定他「推動台泰文化交流」，是深化台灣國際連結的重要後盾。

打造出華文媒體「VisionThai 看見泰國」的李致德，綽號「黑熊」。他坦言，童年家境困難，8歲就得幫忙家計，更曾因霸凌被打斷腿。大二時父母一度要求他休學，所幸師長支持才完成學業，而這段經歷更讓他學會「不懂就自己找答案」的韌性。2009年金融海嘯期間，當眾人選擇安逸，他毅然接受外派，隻身前往泰國。

李致德透露，在泰國，他歷經水災、政變等動盪，他除了帶領公司同仁打拚，懷抱創業夢的他，與妻子陳韋如白手起家，創辦「VisionThai 看見泰國」。十一年來，不僅成為唯一源自台灣的泰國指標性華文媒體，更拓展至跨境行銷，執行近千個專案，成為台灣新南向政策的關鍵夥伴。

李致德致詞時感性告白，特別感謝一路相伴的妻子，「沒有我太太陳韋如，我今天不會站在這裡。」一席話道盡夫妻共同奮鬥的艱辛與甜蜜。

目前仍在泰國法政大學攻讀碩士的李致德，回首來時路，他勉勵所有身處困境的人，如果身在逆境，就是把「Impossible」變成「I'm Possible」最好的環境。期許自身的故事，能激勵海外發展的年輕人能在不同領域為台灣發光發熱。