　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

▲李致德,看見泰國。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲打造出華文媒體「VisionThai 看見泰國」的李致德，綽號「黑熊」，獲頒第6屆「海外十大傑出青年」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

從童年遭霸凌、被打斷腿的窮小子，到打造泰國最大華文媒體，李致德日前獲頒第6屆「海外十大傑出青年」，他用自身經歷證明，逆境是通往成功的最佳跳板。總統賴清德也透過影片肯定他「推動台泰文化交流」，是深化台灣國際連結的重要後盾。

打造出華文媒體「VisionThai 看見泰國」的李致德，綽號「黑熊」。他坦言，童年家境困難，8歲就得幫忙家計，更曾因霸凌被打斷腿。大二時父母一度要求他休學，所幸師長支持才完成學業，而這段經歷更讓他學會「不懂就自己找答案」的韌性。2009年金融海嘯期間，當眾人選擇安逸，他毅然接受外派，隻身前往泰國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李致德,看見泰國。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲李致德致詞時感性告白，特別感謝一路相伴的妻子。（圖／記者游瓊華翻攝）

李致德透露，在泰國，他歷經水災、政變等動盪，他除了帶領公司同仁打拚，懷抱創業夢的他，與妻子陳韋如白手起家，創辦「VisionThai 看見泰國」。十一年來，不僅成為唯一源自台灣的泰國指標性華文媒體，更拓展至跨境行銷，執行近千個專案，成為台灣新南向政策的關鍵夥伴。

李致德致詞時感性告白，特別感謝一路相伴的妻子，「沒有我太太陳韋如，我今天不會站在這裡。」一席話道盡夫妻共同奮鬥的艱辛與甜蜜。

目前仍在泰國法政大學攻讀碩士的李致德，回首來時路，他勉勵所有身處困境的人，如果身在逆境，就是把「Impossible」變成「I'm Possible」最好的環境。期許自身的故事，能激勵海外發展的年輕人能在不同領域為台灣發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

「麥德姆」外圍水氣入夜襲2地　雙十連假低壓醞釀再變天　

窮到險輟學靠師長拉拔　「黑熊」李致德獲海外十大傑出青年

提國賠要在2年內！律師建議：中央政府主管機關、花蓮縣政府都告

中秋前夕驚傳黑心豬大腸！雙氧水漂白賣出數千公斤　搜索屠宰場

迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

中秋連假「鏟子超人」出動　台鐵加開南迴線6列次

「皮蛋加布丁」驚為天人好吃　她激推：抹醬也適合！200萬人傻眼

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

櫻花妹「回前男友家」拿東西　遭恐怖情人狂砍數十刀慘死

外資掃貨169億元　華邦電買最多、卡位三商壽併購題材

林志傑曝手傷恢復進度　談「12號戰袍」是否退休這樣說

台中公布雙十國慶主題　「豐收」開唱3大亮點慶祝生日快樂

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

生活熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

樂天女孩崩潰發文揪內鬼　「在背後弄她的不就妳」

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

LINE中秋節貼圖來了！8款免費下載

北捷婦逼讓座遭踹飛　醫揭台灣社會「真正問題」

李鴻源：馬太鞍堰塞湖恐二次形成　政府1件事至今沒做

輕颱「麥德姆」路過2地炸雨　中秋連假天氣出爐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

孩童吃健康水煮餐慘離脂肪肝！醫點名4陷阱

快訊／路人闖軌道遭自強號撞死 「新營=後壁」單線通行延誤

幫苗栗女童報警「50歲男反遭砍」　女兒怒吼8字

更多熱門

相關新聞

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！最後身影曝

泰男「左腳綁樹上」詭異陳屍農田！最後身影曝

泰國一名55歲男子失蹤多日後，被發現陳屍於一處廢棄農田，然而詭異的是，他的左腳被牢牢綁在樹幹上，因此儘管警方初步懷疑為自殺，當地民眾仍對於這項說法持保留態度。目前遺體已經送交解剖，以確認確切死因。

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞

尋回遺失手機！相簿驚見「人骨照片」失主嚇壞

老翁巡菜園「遭大象活活踩死」

老翁巡菜園「遭大象活活踩死」

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

男女肉體交疊畫面曝！芭達雅海中活春宮

Apple Watch救命　划船落水迅速獲救

Apple Watch救命　划船落水迅速獲救

關鍵字：

李致德泰國傑出青年海外

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面