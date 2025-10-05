車廠技師偷拍10多女　行車紀錄器裝針孔

▲竹北歐系車廠技師行車紀錄器改裝針孔偷拍女性如廁。（示意圖；pixabay）

圖文／鏡週刊

今年7月，一名39歲的陳姓已婚郵差被本刊揭露，利用手機、針孔攝影機，偷拍超過70人的私密影像，被害人包括未成年少女，甚至連岳母和癌症患者都不放過，還有人被迫簽署性奴契約。 近日本刊又接獲投訴，指新竹竹北一家歐系車廠的技師，竟在女廁架設針孔，偷拍女同事和客人如廁的畫面。被害人發現後，報警將這名色狼技師揪出，經警方清查，受害者恐達數十人，行徑相當惡劣。

投訴人A先生表示，涉嫌偷拍的C姓技師到職2年多，平日行為尚屬正常。直到今年4月中旬，有女同仁前往女廁上廁所，看到衛生紙架下方被人用魔鬼氈固定，沒多久，上面竟出現一支用行車紀錄器改裝的針孔攝影機，讓被害人大驚失色，向公司主管報告後，至竹北警分局六家派出所提告。

警方查閱攝影機內的記憶卡，發現內含多位女同事、顧客上廁所的畫面，明顯是遭人偷拍，再發現C男涉嫌重大。警方向法院聲請搜索票，將C男拘提到案，還發現他的硬碟中，竟有寫上19名女性姓名的資料夾，以及她們被偷拍的影像，於是通知19名被害人做筆錄，並依妨害秘密罪嫌，將C男移請新竹地檢署偵辦，他也遭檢方聲押獲准。

不過，C男硬碟中尚有許多無法辯識身份的女性遭偷拍的影像，人數達數十人，仍待檢警偵辦釐清。A先生表示，雖然C男在案發後已遭公司開除，但因受害者眾多，加上影片恐有被外流的風險，令大家人心惶惶！

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

車廠技師偷拍狼2／4年前涉偷拍因撤告獲不起訴 淫狼技師惡性不改再犯案

淫魔郵差遭縱放／偷拍20年少女、岳母都受害 惡狼郵差還逼人當性奴

淫魔郵差遭縱放1／她錯拿硬碟驚覺全是不堪影片 淫魔郵差偽單身套房改裝偷拍攝影棚