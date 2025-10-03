台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場　想捐錢行善求和解被打臉

▲台大牙醫生涉嫌在台北、台南等地偷拍22名女性如廁。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台大牙醫系學生蔡侁甫去年被抓到，涉嫌潛入台南咖啡廳廁所裝設針孔後，已因偷拍6名女客如廁畫面，被判刑1年2月確定，台北地檢署再根據查扣硬碟內的檔案，查出他另外涉嫌偷拍與前女友性愛過程，還會趁台大社團活動時，偷拍女同學，3日再依16個妨害性隱私等罪行將蔡男提起公訴。

案發後已經辦理休學的蔡侁甫，在2024年1月27日到台南市網紅咖啡廳，把按壓式洗手乳偽裝的針孔放在廁所內，偷拍進出如廁客人，蔡男在咖啡廳待了2個小時離開後，被店員發現遺留在廁所內的偷拍設備而報警，循線在蔡男家中搜出多組偷拍針孔攝影機，並在電腦中發現被蔡男以姓名、外型特徵分類存檔的影像檔。

台南地檢署調查後，確認其中有6名成年、未成年女性是在咖啡廳遭偷拍，依法提起公訴後，法院6罪合併判處應執行1年2月徒刑，得易科罰金，因蔡男撤回上訴確定。台南檢警將硬碟中涉及在台大女廁等處偷拍的影像部分，移送台北地檢署接手偵辦。

檢警發現，蔡男會利用學校社團要辦活動的機會，提前到社辦或活動附近廁所安裝針孔，因容易辨識遭偷拍的被害人，蔡男事後會依照姓名代號分類存檔，另外蔡男的前女友，也在不知情的情況下，遭偷拍性愛影像。

蔡侁甫坦承犯行，並試圖以參與公益活動，捐贈善款等方式，希望取得被害人同意賠償和解的機會，但包括前女友在內，16名被害人不願意原諒，台北地檢署調查後，依違反《個資法》及妨害性隱私等罪嫌起訴。