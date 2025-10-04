股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

▲巴菲特開始讚揚貴金屬投資 。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台狠酸「股神」巴菲特（Warren Buffett），直指他多年來一直看不起黃金和白銀，如今卻突然改口吹捧，讓他直言「想吐」，並警告這恐怕是股市與債市即將崩盤的徵兆。

巴菲特自1970年掌管波克夏（Berkshire Hathaway）以來，始終對黃金持批評態度，曾說黃金「既沒用途也不具生產力」。他更在2005年股東會上公開表示，黃金與白銀在他的「價值儲存清單」中排名靠後，寧可投資土地、公寓或是指數型基金。

然而20年過去，如今巴菲特卻開始讚揚貴金屬投資。近期現貨金價上漲0.4%，每盎司達到3872美元，美國12月交割的期金則上漲0.7%，報3901美元；白銀價格則升至每盎司47.27美元，月漲幅達15.55%，年漲幅更逼近五成。

清崎在X平台發文直言，「我想吐，聽到巴菲特誇黃金和白銀真讓人作嘔……他多年來一直嘲笑這些投資，如今突然改口，意味著股市和債市可能要崩盤。大蕭條要來了嗎？」

I WANT TO VOMIT: getting nauseus, listening to Buffet tout the virtues of gold and silver…. after he ridiculed gold and silver for years. That means the stock and bond market are about to crash. Depression ahead?



Even though Buffet shit on gold and silver investors like me… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 1, 2025

巴菲特一向不愛黃金

事實上，巴菲特過去多次批評黃金，2011年接受CNBC專訪時，他形容黃金是一種「隨恐懼起舞」的資產，價值全憑市場情緒決定。即便如此，波克夏在2020年疫情期間仍曾短暫投資金礦公司巴里克黃金（Barrick Gold），但很快在年底前就幾乎清倉。

如今美國通膨雖從2022年高峰的9%降溫至今年7月的2.7%，但8月又升至2.9%。在此背景下，市場對避險資產需求再起，不少投資人將目光轉回黃金、白銀。清崎直言，巴菲特之所以轉向支持黃金，就是因為他看見了潛在的市場崩盤

清崎表示，「儘管巴菲特多年來一直瞧不起像我這樣投資黃金和白銀的人，但他如今的噁心背書，代表股市和債市將要崩跌。或許該聽他的話，開始買黃金、白銀、比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）了。」

美國面臨政府關門 金價再被推升

美國參議院本周未能通過延長政府資金的法案，使得美國政府陷入關門。部分分析師認為，這也是金價飆升的因素之一，除了美元走勢、通膨與貿易關稅外，政治不確定性也助長了貴金屬行情。

澳洲ABC精煉廠國際市場負責人弗拉佩爾（Nicholas Frappell）指出，「金價受到美元疲弱、美國政府可能停擺的政治僵局，以及整體地緣政治不確定性所支撐。」