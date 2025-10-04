　
國際

股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲巴菲特開始讚揚貴金屬投資 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台狠酸「股神」巴菲特（Warren Buffett），直指他多年來一直看不起黃金和白銀，如今卻突然改口吹捧，讓他直言「想吐」，並警告這恐怕是股市與債市即將崩盤的徵兆。

巴菲特自1970年掌管波克夏（Berkshire Hathaway）以來，始終對黃金持批評態度，曾說黃金「既沒用途也不具生產力」。他更在2005年股東會上公開表示，黃金與白銀在他的「價值儲存清單」中排名靠後，寧可投資土地、公寓或是指數型基金。

然而20年過去，如今巴菲特卻開始讚揚貴金屬投資。近期現貨金價上漲0.4%，每盎司達到3872美元，美國12月交割的期金則上漲0.7%，報3901美元；白銀價格則升至每盎司47.27美元，月漲幅達15.55%，年漲幅更逼近五成。

清崎在X平台發文直言，「我想吐，聽到巴菲特誇黃金和白銀真讓人作嘔……他多年來一直嘲笑這些投資，如今突然改口，意味著股市和債市可能要崩盤。大蕭條要來了嗎？」

巴菲特一向不愛黃金

事實上，巴菲特過去多次批評黃金，2011年接受CNBC專訪時，他形容黃金是一種「隨恐懼起舞」的資產，價值全憑市場情緒決定。即便如此，波克夏在2020年疫情期間仍曾短暫投資金礦公司巴里克黃金（Barrick Gold），但很快在年底前就幾乎清倉。

如今美國通膨雖從2022年高峰的9%降溫至今年7月的2.7%，但8月又升至2.9%。在此背景下，市場對避險資產需求再起，不少投資人將目光轉回黃金、白銀。清崎直言，巴菲特之所以轉向支持黃金，就是因為他看見了潛在的市場崩盤

清崎表示，「儘管巴菲特多年來一直瞧不起像我這樣投資黃金和白銀的人，但他如今的噁心背書，代表股市和債市將要崩跌。或許該聽他的話，開始買黃金、白銀、比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）了。」

美國面臨政府關門　金價再被推升

美國參議院本周未能通過延長政府資金的法案，使得美國政府陷入關門。部分分析師認為，這也是金價飆升的因素之一，除了美元走勢、通膨與貿易關稅外，政治不確定性也助長了貴金屬行情。

澳洲ABC精煉廠國際市場負責人弗拉佩爾（Nicholas Frappell）指出，「金價受到美元疲弱、美國政府可能停擺的政治僵局，以及整體地緣政治不確定性所支撐。」

10/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃金價格近期頻頻刷新歷史高點，COMEX黃金期貨2日盤中最高觸及3922.7美元；倫敦金現最高觸及3895.38美元／盎司，逼近3900美元關卡。中國國內金價受此影響也跟著上漲，周大福、周生生等足金飾價格每克漲到1129元（人民幣，下同），甚至還有品牌漲到每克1130元。

巴菲特黃金白銀貴金屬富爸爸窮爸爸羅伯特清崎

