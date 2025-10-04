獨／台中美國學校食物中毒6人住院！1人已回家　足球隊被迫棄賽

▲台中美國學校AST昨(3)日驚傳大批學生吃完營養午餐後，出現嘔吐、發冷、四肢無力等症狀，疑似集體食物中毒。（ETtoday資料照／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中美國學校AST昨(3)日驚傳大批學生吃完營養午餐後，出現嘔吐、發冷、四肢無力等症狀，疑似集體食物中毒。根據台中市衛生局最新統計，師生共計有37人出現身體不適，33人就醫，但原本住院人數從2人增加到6人，連北部醫院也收治，其中一人今天出院。據悉，學校足球隊昨天原本要外出參加校外比賽，未料發生此事，不少球員都出現狀況，導致球隊只能棄賽。

AST從今天開始放小長假，一路到10月12日為止，不少學生回到外縣市。衛生局也接到北部醫院通報，有AST學生因類似症狀住院。最新統計，現疑似食物中毒案住院人數從昨日公布的2人，增加到6人，但有一人已經出院。

AST校方除了發信給家長之外，校長也發信強調，目前尚未確認病因，可能與多種因素有關，包括食源性疾病或病毒感染等。學校正與相關政府機構合作，遵循所有規範與指引。

學生的安全與健康始終是學校首要任務。雖然下週學校將進入假期，學生不會到校園內，但仍會進行校園全面消毒，以防範病毒傳播。