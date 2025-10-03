快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求救

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，多人送醫。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，多名學生吃完營養午餐後發冷、嘔吐，分別被救護車送到潭子慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院救治。教育局初步統計，約有130人吃了營養午餐，有32人不適，詳細人數還在統計中。

據悉，不少學生吃完營養午餐後出現嘔吐、四肢無力等症狀，一開始學校竟未通知家長，有學生狂吐5、6次後受不了，自己打電話向家長求救，甚至傳出校車司機拒載學生，只因擔心學生在車上嘔吐、無法清理；此外，校內有不少家長是南屯區知名醫院醫師，家長知情後，不等救護車到場，趕緊自行將7名孩子送到醫院治療，也怒轟學校做法離譜。

家長怒轟，孩子吃完午餐後沒多久就發生不適，但學校直到下午接近四點鐘才通報消防以及教育局。消防局獲報後，一口氣派出東山分隊、出動各式消防車5輛、消防人員9名前往救護，由小隊長程冠穎擔任指揮官，不少學生倒臥在地上、椅子上痛苦不堪，當中疑似還包括兩名老師，通通被送到醫院救治。

教育局表示，今接獲通報台中美國學校疑似發生食物中毒，據報130位師生食用外訂餐廳的中餐，32位出現症狀，教育局已督導學校持續關懷學生後續健康狀況，提供家長必要的協助，並妥善處理後續保險理賠事宜。