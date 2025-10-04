　
獨／36人食物中毒！台中美國學校深夜發信：立即撤換午餐包商

▲台中美國學校AST。（圖／民眾提供）

▲台中市消防局昨日下午接獲校方通報，一口氣派出四輛救護車進校園將學生送醫。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中美國學校AST昨(3)日驚傳學生集體中毒案，根據教育局統計，共有36人身體不適，其中2人住院觀察，今日已出院。據了解，校方昨日已經一一去電聯繫身體不適的學生及家長，進行關心慰問；同時緊急發出公開信給家長，表示已經配合食安處等進行調查，並宣布更換午餐供應商，要讓家長放心。

校長在信中提到，目前尚未確認病因，可能與多種因素有關，包括食源性疾病或病毒感染等，學校正與相關政府機構合作，遵循所有規範與指引。

AST今起到10月12日放假，連假前傳出疑似集體食物中毒事件，校方有延誤通報之嫌，讓家長在群組內炸鍋。家長不滿，孩子在校吐了5、6次都未接到學校通知，是孩子自行打電話向家長求救；甚至拖到放學時間才叫救護車，還拒絕讓身體不適的學生搭校車返家。

▲台中美國學校公開信。（圖／讀者授權提供）

▲台中美國學校在發生學生疑似食物中毒事件後，向家長發出公開信。（圖／讀者授權提供，點圖放大）

對此，校方在信中提到，昨天下午有少數學生因腸胃不適及嘔吐症狀至保健室求助，學校就已聯繫家長，至於症狀較嚴重的學生，也在家長同意下送醫。但到了放學時間，有更多學生出現身體不適前往保健室，校方也協調家長直接到校接回學生；至於沒讓身體不適的學生搭乘校車返家，是為了降低潛在病毒傳播的風險，也避免學生在返家途中不舒服。

▲台中知名私立學校「台中美國學校AST」驚傳疑似食物中毒案件，食安處派員前往採檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲昨日食安處也派員前往AST午餐的外包供應商廚房採檢。（圖／資料照片）

校方提到，正積極調查此次事件的肇因，也聯繫所有訂購當日學校午餐的家庭，並配合衛生局進行調查、提供剩餘食物的檢體。另外，在事件調查期間，也安排另一家午餐供應商提供餐點。

昨日事發後，台中市衛生局食安處已派員前往供膳餐廳及學校稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快兩週後出爐。

食安處指出，後續食餘(品)檢體如檢出病原菌，依違反食安法第15條及同法第44條，可處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

